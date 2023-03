Alle Jahre wieder präsentiert Samsung im Früh­jahr die neueste Version seiner Flaggschiff-Smartphones der Galaxy-S-Reihe. In diesem Jahr sind die S23er dran: das S23 für 950 Euro, das etwas größere S23+ für 1 200 Euro und das gigantische S23 Ultra für stolze 1 400 Euro. Äußerlich ähneln sie stark ihren Vorgängern. Doch tech­nisch hat sich einiges getan, wie die ersten Labor­ergeb­nisse zeigen.

Wir ordnen die ersten Labor­daten ein und vergleichen sie mit denen von Samsungs Vorgängermodellen Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra, sowie mit denen der aktuellen iPhones 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max.

Die drei S23-Modelle haben den Handy­test der Stiftung Warentest durch­laufen. Erfahren Sie schon jetzt erste Ergeb­nisse aus dem Labor – zwei Wochen, bevor die voll­ständigen Noten in unsere Handy-Datenbank einlaufen.

Erste Ergeb­nisse aus dem Labor

Die Prüfungen sind abge­schlossen, die Auswertung läuft. Netz­empfindlich­keit, Displayhel­ligkeit und -kontrast, Akku­lauf­zeiten und Kameraqualität: In einigen dieser Disziplinen zeigt der Schnell­test deutliche Verbesserungen gegen­über der S22er-Serie aus dem Vorjahr. In etlichen Punkten ziehen Samsungs neue Oberklasse­handys mit den aktuellen iPhones gleich oder über­trumpfen sie sogar. In einer Hinsicht haben sie sich allerdings gegen­über ihren Vorläufern verschlechtert. Der Schnell­test zeigt, wo ihre größten Stärken und Schwächen liegen und für wen sich ein Upgrade lohnt.