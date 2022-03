Samsung Galaxy S22 Ultra Mehr Power, weniger Dauer

Flaggschiff mit zwei Vorgängern

Samsungs rund 1250 Euro teures Galaxy S22 Ultra tritt die Nach­folge gleich zweier prominenter Vorgänger an: Dem Namen nach folgt es auf das S21 Ultra aus dem Vorjahr. Vom Design her erinnert es stärker an das Note 20 Ultra von 2020. Von letzterem hat es zum Beispiel den Eingabestift „S-Pen“ geerbt, der sich wie bei den Modellen aus der Note-Reihe im Smartphone­gehäuse unterbringen lässt.