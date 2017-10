Samsung Dex-Station: Damit wird das Handy fast zum PC

Die Verbindung zum großen Bild­schirm

Den ersten Käufern eines Galaxy Note 8 spendierte Samsung seine 125 Euro teure Dex-Station gratis. Mit der Docking­station lassen sich das Note 8 sowie das Samsung Galaxy S8 und S8+ an einen Monitor anschließen. So gelangen Urlaubs­videos bequem auf den Fernseher, Einkaufen im Onlineshop macht am großen PC-Bild­schirm mehr Spaß. Praktisch: Die Dex-Station lädt gleich­zeitig das Handy, denn sie wird über einen USB-C-Anschluss mit Strom versorgt.