Diesmal bezieht sich der Rück­ruf laut Mitteilung auf der Webseite von Aldi (Nord) auf sämtliche Salami Piccolini der Discounter-Eigenmarke Casa Morando, die vom Lieferanten Hans Kupfer & Sohn stammen – unabhängig von der Sorte und dem Mindest­halt­barkeits­datum. Das geschehe im „Sinne des vorbeugenden Verbraucher­schutzes“, führen Aldi (Nord) sowie der Hersteller aus. Diese Salami Piccolini seien in Aldi-Filialen in Berlin und Hamburg sowie den Bundes­ländern Brandenburg, Hessen, Meck­lenburg-Vorpommern, Nieder­sachsen, Nord­rhein-West­falen und Schleswig-Holstein verkauft worden. Die Rück­holung aus dem Handel sei bereits veranlasst.

Aldi-Filialen nehmen Mini-Salamis zurück

Casa Morando ist eine Eigenmarke der Discounterkette Aldi (Nord). Die Casa Morando Salami Piccolini werden von mehr als einem Hersteller produziert. Der Name des jeweiligen Lieferanten ist auf der Rück­seite der Packung zu finden. Vom aktuellen Rück­ruf sind laut Aldi (Nord) nur die Salami Piccolini von Hans Kupfer & Sohn betroffen. Wer sie zu Hause hat, sollte sie in eine Aldi-Filiale zurück­bringen. Dort bekommt er den Kauf­preis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Bei Fragen können sich Verbraucher auch direkt telefo­nisch an Hans Kupfer & Sohn wenden unter 0 98 72-80 45 20. Casa Morando Salami Piccolini anderer Hersteller, aber auch andere Wurst­produkte von Hans Kupfer & Sohn seien nicht betroffen.