Auslieferung erfolgte in acht Bundes­länder

Zu erkennen sind die Würst­chen-Packungen am Mindest­halt­barkeits­datum (MHD) 22. Oktober 2017 und an der Chargen­nummer HKS169171. Betroffen ist die Sorte „Mediterran“. Nach Angaben des Herstel­lers Hans Kupfer & Sohn aus Heils­bronn wurden die Mini-Salamis an Aldi-Filialen in Berlin und Hamburg sowie in den Bundes­ländern Brandenburg, Hessen, Meck­lenburg-Vorpommern, Nieder­sachsen, Nord­rhein-West­falen und Schleswig-Holstein geliefert. Das Unternehmen Aldi (Nord) hat erklärt, dass andere Sorten, andere Mindest­halt­barkeits­daten sowie Lieferungen anderer Hersteller der Casa Morando Salami Piccolini nicht vom Rück­ruf berührt seien.