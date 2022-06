Nachdem der Westen als Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine umge­hend Finanzsanktionen verhängt hatte, traf es sofort die Sber­bank – Russ­lands größtes Geld­haus, das mehr­heitlich vom russischen Staat kontrolliert wird. Erst fror die zuständige österrei­chische Finanzmarkt­aufsicht (FMA) Gelder im Rahmen eines Moratoriums ein. Und zwei Tage später verkündete dann der Einheitliche Abwick­lungs­ausschuss (SRB) der EU-Banken­union, dass die in Österreich ansässige Tochter, die Sber­bank Europe AG, in die Insolvenz gehen müsse. Doch dies ist inzwischen abge­wendet. „Die Insolvenz der Sber­bank Europe AG konnte vermieden werden und ermöglicht somit eine geordnete Abwick­lung der Bank“, teilte die FMA mit.

Abwick­lung bis Ende des Jahres

Die österrei­chische Einlagensicherung, die bereits 926 Millionen Euro an gesicherten Einlagen ausgezahlt hat, bekommt die gesamten Gelder zurück, wie die Behörde mitteilte. Auch alle anderen Gläubiger könnten „frist­gerecht gemäß Sanktionen­regime bedient werden“, so die FMA. Die Abwick­lung der Bank­geschäfte solle bis Ende des Jahres abge­schlossen werden. Das bedeutet: Wer mehr als die über die Einlagensicherung gedeckten 100 000 Euro bei der Sber­bank angelegt hatte, erhält auch diesen Betrag zurück. Die Bank kündigte an, über den Sicherungs­höchst­betrag von 100 000 Euro pro Kunde hinaus würden nun „auch alle verbliebenen Spar­einlagen in voller Höhe an unsere Kunden ausbezahlt.“