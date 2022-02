Sanktionen gegen russische Banken

Die Aggressionen Russ­lands haben welt­weit weitreichende Folgen. Die Sanktionen des Westens zielen bislang vor allem auf Schlüssel­industrien der russischen Wirt­schaft ab. Betroffen sind deswegen auch russische Banken, die teil­weise Töchter in der Europäischen Union (EU) und Deutsch­land haben. Aufgrund der militärischen Aggression nehmen wir die Angebote der Banken nicht mehr in unsere Zinsvergleiche auf. Für Kundinnen und Kunden, die dort Tages- oder Fest­geld­konten haben, greift im Pleitefall einer Bank die Einlagensicherung des EU-Landes, in dem die Tochter ihren Sitz hat.