Die Zweirad Einkaufs-Genossenschaft eG (ZEG) ruft rund 8 750 Elektrofahr­räder der Marke Zemo zurück. An einigen Rädern seien Risse am Rahmen fest­gestellt worden. Die Schweiß­verbindung zwischen Unter­rohr und Motor­aufnahme könne sich lösen oder die Motor­aufnahme brechen. Passiert dies während der Fahrt, könne es zum Kontroll­verlust und Sturz kommen. Nach Angabe der ZEG verletzten sich bisher vier Personen zumeist leicht.

Um den Werk­statt­besuch und die weitere Vorgehens­weise zu planen, sollten betroffene Kunden die Hotline des Anbieters unter 0 52 42–41 08–25 anrufen oder eine Mail schreiben an e-bike@prophete.de.

Der Anbieter empfiehlt den Nutzern als „vorbeugende Sicherungs­maßnahme“, ihre E-Bikes vor­erst „nicht zu verwenden“ und sich für die Vereinbarung eines Werk­statt­besuchs an die Anbieter-Hotline zu wenden.

Prophete ruft ein Tiefein­steiger-Pedelec zurück. Der Grund: In seltenen Fällen können Riss­bildungen im Tret­lager­bereich auftreten. Der Anbieter hat mitgeteilt, dass der Rück­ruf für ein Damen-E-Bike mit 26-Zoll-Rädern gilt. Es hat die Artikel­nummer 5 24 06–01 11 und die EAN 4 01 46 07 52 40 63 . Ausgeliefert wurden die Fahr­räder seit Dezember 2015.

Diese Risse sind zwar von außen sicht­bar, aber nicht unbe­dingt sofort zu erkennen. Wer sicher heraus­finden will, ob sein Fahr­rad gefähr­liche Risse hat, bringt es am besten zu seinem Fachhändler. Bestätigt sich der Verdacht, darf das E-Bike auf keinen Fall mehr benutzt werden.

Sparta hat die Käufer per Brief gebeten, das Pedelec im Fach­handel prüfen zu lassen. Bei Rissen tauscht der Fach­betrieb den Rahmen unentgeltlich aus.

Betroffen sind Sparta Einrohr­rahmen aus den Baujahren 2011 bis 2014 der Modelle Ion RX, RX+ und RXS+, die in Lenkernähe durch­bohrt sind.

Sparta ruft einige Modelle seiner Pedelec-Serie Ion zu den Fachhänd­lern zurück. Bei den Tiefein­steigern kann es zu Rissen im Rahmenrohr kommen und in der Folge kann der Rahmen brechen. Während der Fahrt führt das fast unweigerlich zu einem gefähr­lichen Sturz.

KTM hat für Fragen zu dem Rück­ruf eine kostenlose Telefonhotline einge­richtet.Kontakte sind aber auch möglich über die Webseite von KTM und per E-Mail unter recall.panasonic@ktm-bikes.at.

Wer ein Rad mit so einem Akku besitzt, sollte ihn ab sofort weder laden noch benutzen. Nach Absprache mit dem KTM-Händler werden die Akkus beim Kunden abge­holt und durch einen neuen ersetzt. Der Austausch ist auch beim Händler möglich.

KTM ruft fehler­hafte Lithium-Ionen-Akkus zurück, die er in seine heck­angetriebenen Pedelecs verbaut hat. Die Akkus können zu Bränden führen. Der japa­nische Akku-Hersteller Panasonic warnt vor Rauch und Flammen bei einer Charge Pedelec-Akkus. Betroffen sind KTM-Pedelecs mit Hinterrad­antrieb aus dem Modell­jahr 2013 – mit dem Panasonic-Akku­pack NKY442B2 (48V / 412Wh) aus den Serien mit der Anfangs­nummer RA16 und RA17 .

Panasonic-Akkus in Pedelecs von KTM und Flyer

Pedelecs von Bulls Green Mover (12.05.2015)

Bei einer Pedelec-Über­wachungs­aktion in NRW bean­standete das zuständige Landes­institut für Arbeits­gestaltung Mängel in der Steuerungs­software des Pedelec-Antriebs. Das hinterradgetriebene Bulls Green Mover konnte nach Ampel­stopps ungewollt losfahren oder in Kurven unver­mittelt Gas geben. Bei folgenden Modellen soll das durch ein Software-Update im Fach­handel behoben werden: Modell­jahr 2013: Lavida, Lavida Plus, Cross­rider 1E. Modell­jahr 2014: Lavida, Lavida Plus, Cross Disc, Cross Rider, Cross Rider Street, Mountain 27,5, Mountain 29, Copperhead 27,5. Modell­jahr 2015: Lavida, Lavida Plus, Cross Disc, Cross Rider Street, Mountain 27,5, Mountain 29, Copperhead.