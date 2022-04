Kurz vor Ostern ruft der Süßwaren­hersteller Ferrero zahlreiche Schoko­laden­produkte zurück. Der Grund dafür: Möglicher­weise stehen die Süßig­keiten, die aus einem Werk in Belgien stammen, im Zusammen­hang mit einem größeren Salmonellen­ausbruch, der den deutschen Lebens­mittel­kontroll­behörden gemeldet wurde.

Salmonellen können schwere Infektionen verursachen

Eine Infektion mit Salmonellen ist besonders gefähr­lich für kleine Kinder, ältere Personen, Schwangere und Menschen, deren Abwehr­kräfte geschwächt sind. Die Keime können Magen-Darm-Krankheiten auslösen und zu Durch­fall und Erbrechen führen. Bei schweren Verläufen kann es sogar zu Blut­vergiftungen und Hirnhaut­entzündungen kommen.

Tipp: Wo Risiko-Keime lauern und wie Sie sich vor ihnen schützen können, verrät unser Special Keime in Lebensmitteln. Mehr über die Hintergründe von Rück­rufen erfahren Sie in unserem Special So gehen Unternehmen und Behörden vor.