In einer Pressemitteilung teilt Kauf­land mit, es könne nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Gläsern Glasscherben befänden. Man sei „durch eine Kundenreklamation“ auf das Problem aufmerk­sam gemacht worden, sagte eine Unter­nehmens­sprecherin auf Nach­frage von test.de. Kauf­land hat die betroffene Ware eigenen Angaben zufolge bereits aus dem Verkauf genommen.

Rück­ruf von Lebens­mitteln

Ob Plastikteile im Schokoriegel oder Salmonellen in der Salami − regel­mäßig berichtet die Stiftung Warentest über Rück­rufaktionen bei Lebens­mitteln. Welche Probleme treten am häufigsten auf? Und wie funk­tioniert das Warn­system von Unternehmen und Behörden eigentlich genau? Das erklären wir in unserem Special Rück­ruf von Lebens­mitteln: So gehen Unternehmen und Behörden vor.