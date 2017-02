Sidroga hat nach Erhalt der Wiso-Ergeb­nisse den Verkauf des Tees präventiv gestoppt, die Apotheker informiert und „eine Nach­unter­suchung der chargenspezi­fischen Rück­stell­muster“ ange­ordnet, berichtet das Unternehmen . Die Ergeb­nisse waren laut Sidroga unauffäl­lig. Bereits im Verlauf des Produktions­prozesses sei der geprüfte Tee völlig unauffäl­lig gewesen. „Obwohl wir die Mess­werte, die uns über­mittelt wurden, nicht repro­duzieren und damit nicht nach­voll­ziehen können, haben wir die Entscheidung zum Rück­ruf der Charge getroffen“, so Sidroga weiter. Als Reaktion auf den Wiso-Beitrag hat sich auch der Bundes­verband Natur­kost Naturwaren (BNN) zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief betonte der Verband unter anderem, dass es sich bei Pyrrolizidinalkaloiden meist um sogenannte Spotbelastungen handele. Das heißt, sie können inner­halb einer Charge sehr ungleich­mäßig verteilt sein.

Problematik ist bekannt

Pyrrolizidinalkaloide sind natürliche Inhalts­stoffe vieler Wild­kräuter aus den Familien der Korb­blütler, Borretschgewächse und Hülsenfrüchtler. Seit 2013 ist bekannt, dass die Wild­kräuter auch in Tee und Kräutertee geraten können – etwa wenn sie versehentlich mitgeerntet und nicht aussortiert werden. Das ist bedenk­lich: Einige Pyrrolizidinalkaloide zeigten sich in Versuchen mit Ratten als eindeutig krebs­er­regend und erbgutschädigend. Das Bundes­institut für Risiko­bewertung (BfR) geht davon aus, dass die Substanzen „auch beim Menschen kanzerogen wirken können“. Hinzu kommt, dass hohe Gehalte an Pyrrolizidinalkaloiden die menschliche Leber chro­nisch oder sogar akut schädigen können. Das BfR appelliert schon seit einigen Jahren an die Anbieter von Kräuter­tees, bei Anbau und Ernte von Pflanzen für die Kräutertee- und Teeherstellung Sorgfalt walten zu lassen. So müssten zum Beispiel Wild­kräuter, die hohe Gehalte an Pyrrolizidinalkaloiden aufweisen, erkannt und aussortiert werden. Viele Hersteller haben Maßnahmen zur Qualitäts­sicherung ergriffen. Sidroga beteiligt sich laut eigener Aussage etwa an Forschungs­projekten.