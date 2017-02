© Karlsberg Brauerei GmbH Wird meist als Mehrweg-Sixpack angeboten: „Mixery Nastrov Flavour Iced Lemon“ von Karls­berg.

Süffiges Bier und fruchtige Lemon in cooler Iced-Version – so oder ähnlich wird das Biermix­getränk „Mixery Nastrov Flavour Iced Lemon“ der Brauerei Karls­berg beworben. Freunde von Mixgetränken sollten sich vor­erst zurück­halten: In einer Flasche wurde ein Fremdkörper gefunden. Die Brauerei ruft Flaschen mit einer bestimmten Chargen­nummer und dem Mindest­halt­barkeits­datum 08.17 aus den Läden zurück.