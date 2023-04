Rudergeräte-Typen: Widerstand macht den Unterschied

Der Haupt­unterschied zwischen verschiedenen Rudergeräten ist die Art und Weise, mit der sie den Widerstand tech­nisch erzeugen: über einen Magneten, ein elastisches Seil, hydrau­lisch oder – vor allem bei teureren Modellen – mit Wasser.

Wasser-Rudergeräte funk­tionieren mit einem Seil­zug, der ein Paddel in einem Wasser­tank antreibt und dort Widerstand erzeugt. Dieser Typ Rudergerät soll dem Rudern auf dem Wasser am nächsten kommen und außerdem einen besonders runden Bewegungs­ablauf ermöglichen.

Dass das nicht für alle Wasser-Rudergeräte gilt, zeigte sich im Test von Gesund­heits­tipp am Gorilla Sports Aqua Rower. Es war zu einem Preis von umge­rechnet rund 750 Euro das teuerste Rudergerät im Test, kommt insgesamt aber auf die gleiche Gesamt­note wie Hammer Cobra, Decathlon und Spokey. Es schnitt in den Trainings­prüfungen – etwa beim gleich­mäßigen Bewegungs­ablauf – nicht besser ab als das Ovicx R100 mit Magnet-Widerstand, war aber lauter und weniger einfach zu bedienen als der Testsieger. Das Gerät ist nach unseren Recherchen in der geprüften Ausführung aber ohnehin nicht in Deutsch­land erhältlich.