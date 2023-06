Hautleiden Rosazea Rosazea-Symptome richtig behandeln

Die chro­nische entzündliche Erkrankung der Gesichts­haut hat viele Namen: Rosazea oder Rosacea, Rotfinne oder Couperose, Kupferrose oder Kupferfinne. Und sie hat viele Erscheinungs­formen – von erweiterten Äderchen und roten Flecken im Anfangs­stadium über Pusteln und kleine Knötchen bis hin zu knollen­artigen Verdickungen des Bindegewebes im fort­geschrittenen Stadium.

Gut zu wissen: Die Symptome sind mit rezept­pflichtigen Mitteln meist gut behandel­bar. Das Arznei­mittel-Experten­team der Stiftung Warentest hat 13 solcher Arzneien bewertet.

Im Test standen fünf Cremes und Gele sowie acht Antibiotika in Kapsel- und Tablettenform. Sie basieren auf einem dieser Wirk­stoffe:

Die Ursachen sind bislang nicht völlig geklärt. Eine erbliche Veranlagung könnte eine Rolle spielen oder ein gestörtes Immun­system. Auch Haar­balgmilben, die in Gesichts­haaren nisten, könnten ein Auslöser sein.

Wärme, Stress und Essen triggern Schübe

Alles, was die Haut reizt, kann die Symptome der Rosazea verschlimmern, darunter Hitze, Kälte, UV-Sonnenlicht oder auch Alkohol in Kosmetika. Stress kann ebenso zu Ausbrüchen führen. Diese Schübe wechseln sich ab mit Phasen, in denen die Symptome fast ganz zurück­gehen können.