Rohstoff-ETF Investieren in Öl, Kupfer, Gold und Co

Dass Öl und Gas teurer geworden sind, haben die meisten am leeren Portemonnaie gemerkt. Anle­gerinnen und Anleger können – sofern sie das nicht verwerf­lich finden – die steigenden Preise für sich nutzen: mit Rohstoff-ETF zum Beispiel. Diese bilden die Preis­entwick­lung von Energie, Industrie- und Edel­metallen und wahl­weise auch Agrarroh­stoffen ab. Unseren Leser­service erreichen regel­mäßig Fragen, welche Rohstoff­investments wir empfehlen. Daher haben wir uns Rohstoff-ETF einmal näher angesehen. Wir erläutern, wie sie funk­tionieren, welche Rolle sie im Depot spielen und welches die besten Rohstoff-ETF sind.

Rohstoffe sind eine eigene Anla­geklasse. Sie entwickeln sich unabhängig und können ein breit aufgestelltes Depot mit Aktienfonds und Zins­anlagen ergänzen.

Fonds­finder. In der Fondsdatenbank der Stiftung Warentest finden Sie die aktuellen Ergeb­nisse der in Deutsch­land zugelassenen Rohstoff­fonds. Hier geht es direkt zu den Gruppen Rohstoffe gemischt Welt und Rohstoffe ex Agrar .

2022 war ein sehr gutes Jahr für Rohstoff-ETF: Um 24 Prozent hat der Bloom­berg Commodity Index im vergangenen Jahr zugelegt. Dieser Index liegt den meisten Rohstoff-ETF zugrunde. Auch über drei Jahre gab es mit Rohstoffen mehr Rendite als mit globalen Aktienfonds. Über fünf Jahre liegen sie in etwa gleich­auf: In diesem Zeitraum legten beide um rund 9 Prozent pro Jahr zu (jeweils Stichtag 31. Dezember 2022).

Wie sinn­voll sind Rohstoffe im Depot?

Wer in Rohstoffe investieren will, fragt sich, ob ein Rohstoff-ETF sinn­voll ist. Unsere Analyse hat ergeben, dass die Vorteile einer Rohstoff-Beimischung über einen längeren Zeitraum eher über­schaubar waren. Anleger und Anle­gerinnen konnten das Rendite-Risiko-Verhältnis in ihrem Depot damit nicht verbessern. Zwar ließ sich die Volatilität – die Schwankungs­anfäl­ligkeit – ein wenig senken, doch die Renditen waren in vielen Zeiträumen nied­riger als mit einem reinen Aktien­investment.