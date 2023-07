Wie das funk­tionieren soll, ist allerdings unklar. Gold wirft keine jähr­lichen Renditen ab. Andere Bestand­teile als Gold lassen sich in den Raffinerien nur mit Aufwand abtrennen. Die Verarbeitung kostet also Geld.

Der Gold­preis schwankt stark. Händler orientieren sich gewöhnlich an Preisen der Börse London, beim An- und Verkauf an die Kunden verlangen sie Aufschläge. Es ist daher schwer vorstell­bar, wie Anle­gerinnen und Anleger eine „jähr­lich garan­tierte Rendite“ erzielen sollen. Fragen von Finanztest zu dem Geschäfts­modell und dem Garan­tiegeber beant­wortete Emporia nicht.

Wer die Barren und Münzen nicht in den eigenen Tresor packt, muss für die sichere Aufbewahrung zahlen. Gold als Investment verursacht in der Regel jähr­lich Kosten, statt garan­tierte Renditen abzu­werfen.

Bei SGT war dagegen von Garan­tien keine Rede. Die Kosten für Anleger waren aber hoch. Laut einem Finanztest vorliegenden „Gold­kauf­vertrag nebst Lager­ver­einbarung“ der SGT fielen einmalig 5 Prozent Vermitt­lungs­gebühr und 0,48 Prozent jähr­liche Kosten an. Als Mindest­bestell­summe waren 100 000 Euro vorgesehen, was rechnerisch 5 000 Euro einmalig und 480 Euro jähr­lich entsprach. Hinzu kamen nicht bezifferte Aufschläge der Raffinerien und Kosten im Zuge einer etwaigen Auslieferung. SGT nannte auf Anfrage von Finanztest deren Höhe nicht.

Die Warn­liste Geld­anlage listet alle Unternehmen, Geld­anlage­angebote und Dienst­leistungen der vergangenen zwei Jahre auf, die die Stiftung Warentest negativ bewertet hat. Sie lässt sich kostenlos im Format PDF herunterladen . Sie umfasst mehrere Seiten und wird in der Regel einmal im Monat aktualisiert. Wenn zwei Jahre vergangen sind, werden Einträge gelöscht, wenn in der Zwischen­zeit nicht erneut negativ berichtet wurde. Einträge, die älter als zwei Jahre sind und ohne Folgebe­richt­erstattung blieben, sind ab dann nicht mehr auf der aktuellen Warn­liste zu finden.

Buch-Tipp

In unserem Buch „Investieren in Gold“erfahren Sie alles Wissens­werte von Kauf, Lagerung oder Steuerfragen bis hin zu Nach­haltig­keits­fragen, wenn Sie in Gold­barren, Gold­münzen oder Gold-Wert­papieren anlegen wollen. Sie erhalten es ab 25. August 2023 im Buch­handel, ISBN 978–3–7471–0682–2, oder online in unserem Shop.