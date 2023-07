Advisor heißt auf Deutsch Berater. Doch der Robo-Advisor ist eher ein Vermögens­verwalter in Form eines Computer­programms. Er arbeitet nach stan­dardisierten Verfahren und meist nach bestimmten, vorgegebenen Algorithmen. Anlage­vorschläge macht er häufig auf Fonds­basis. Größter Vorteil des Robo-Advisors: Lästige Bank­gänge entfallen, das Programm lässt sich bequem am heimischen Rechner nutzen. Doch welcher Robo ist der beste? Was zeichnet die Testsieger aus? Das klärt unser großer Robo-Advisor-Vergleich. Er bietet gleich zwei Tests in einem:

Aktuell haben wir uns angeschaut, wie es um den Anlage­erfolg ausgewählter Portfolios steht. Im Sommer 2021 hatten wir die Qualität der Anla­geempfehlungen getestet und dazu unter anderem Kosten, Ermitt­lung des Kunden­status und Trans­parenz bewertet. Vergleichen zahlt sich aus: In beiden Tests zeigen sich große Unterschiede zwischen den Anbietern – die für Anle­gerinnen und Anleger letzt­lich bares Geld bedeuten können.

Warum sich der Robo-Advisor-Vergleich für Sie lohnt Performance-Test (2023) Unsere aktuelle Tabelle zeigt Bewertungen der Stiftung Warentest für den Anlage­erfolg von 14 Robo-Portfolios. Vorgegangen sind wir dabei ähnlich wie bei unseren Unter­suchungen von Misch­fonds. Zu den getesteten Robo-Advisors gehören unter anderem Cominvest, Quirion, Scalable und Solidvest. Anlage­vorschläge im Test (2021) Zwei Tabellen zeigen Bewertungen für die Portfolio­vorschläge von 25 Robo-Advisors. Die Robo-Advisors im Test, darunter Growney, Ginmon und Oskar, sollten Anla­geempfehlungen für Portfolios von 40 000 Euro und für 100 000 Euro abgeben. Die Noten reichen von Sehr gut bis Mangelhaft. Hintergrund und Tipps Wir sagen, ab welchen Summen man Robos nutzen kann, in welche Finanz­produkte sie investieren, und was die digitale Vermögens­verwaltung kostet. Und wir zeigen, welche Robo-Anbieter auch eine nach­haltige Portfolio-Variante anbieten. Heft­artikel Wenn Sie das Thema frei­schalten, erhalten Sie Zugriff auf die PDFs zum Testbe­richt aus Finanztest 8/2023 und Finanztest 7/2021.

Robo-Advisors im Vergleich: Teils große Qualitäts­unterschiede Die Noten im Test der Anla­geempfehlungen aus dem Jahr 2021 reichten von Sehr gut bis Mangelhaft. Häufiger Grund für eine schlechte Bewertung: zu hohe Kosten. Die Unterschiede waren riesig: Der güns­tigste Robo Advisor im Test zwackte inklusive Fonds­kosten 0,59 Prozent von der Anlagesumme ab, der teuerste 2,49 Prozent. Die Testsieger sind durchweg günstig, über­zeugen im Punkt Produkt- und Kosten­information und machen ausgewogene Anlage­vorschläge. Letzteres lässt sich leider nicht von allen Robo Advisors im Test sagen. Was den Anlage­erfolg im aktuellen Performance-Test angeht, haben die beiden besten Robo-Advisors vier von fünf möglichen Punkten erzielt – sie haben ein besonders gutes Rendite-Risiko-Profil und können sich fast mit unserer Vergleichs­größe messen: der Entwick­lung der beiden Indizes MSCI World und Bloom­berg Euro Aggregate. Acht Mal haben wir drei Punkte vergeben, zwei Anbieter haben zwei Punkte bekommen. Zwei weitere Robos konnten wir nur mit einem Punkt bewerten, der schlechtesten Note.

Diese Anbieter haben beim Test nicht mitgemacht Vier Robo-Advisors, die schon fünf Jahre auf dem Markt sind, wollten uns für unseren aktuellen Performance-Test keine Daten liefern:

- Fyndus (Stadt­sparkasse Düssel­dorf)

- Investify

- Liqid

- Minveo

So funk­tioniert die digitale Vermögens­verwaltung Zuerst müssen Robo-Advisor und Anleger oder Anlegerin sich kennen­lernen. Das Programm fragt zunächst nach Anlage­wunsch, Risiko­bereitschaft, finanziellen Verhält­nissen und bisherigen Kennt­nissen – und schlägt dann ein Portfolio vor. Sagt dem Anleger der Vorschlag zu, kann es losgehen: Vermögens­verwaltungs­vertrag abschließen, Depot eröffnen. Zunächst legt der Robo das Geld so an wie vorgeschlagen, bei späteren Umschichtungen handelt er alleine, ohne sich vorher abzu­stimmen. Für Anfänger eignen sich Robo-Advisors aus unserer Sicht nicht. Wer sich für eine digitale Geld­anlage interes­siert, sollte sich mit Fonds und ETF schon ein wenig auskennen – und in der Lage sein zu beur­teilen, ob die Anlage­vorschläge so ungefähr passen.

Kosten und Performance im Blick Hohe Kosten sind auf Dauer eine Bürde: Sie müssen immer erst erwirt­schaftet werden, ehe es Gewinne gibt. Das kann gut gehen – manche Robo-Advisors schaffen es zumindest zeit­weise, trotzdem eine gute Performance abzu­liefern. Doch es ist die Frage, ob das auch auf lange Sicht funk­tioniert. Auch die Performance ist wichtig: Schließ­lich soll die Geld­anlage sich rentieren. Anlegende sollten allerdings die Rendite nie ohne das Risiko betrachten. Riskante Strategien können mitunter ziemlich schief gehen.