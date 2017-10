Die EU-Kommis­sion kommt gut drei­einhalb Monate nach der Abschaffung der Roaming­gebühren zu einem positivem Fazit. In einer europaweit durchgeführten Umfrage geben mehr als 70 Prozent der Befragten an, über die Abschaffung Bescheid zu wissen. Ebenfalls mehr als 70 Prozent der Umfrage­teilnehmer glaubt zudem, dass sie selbst oder Freunde und Familien­mitglieder von der Abschaffung profitieren werden. An der telefo­nisch durch­geführten Umfrage hatten mehr als 25 000 Menschen teil­genommen, darunter gut 1 000 aus Deutsch­land.

Trotz der Abschaffung der Roaming-Gebühren sollten Hand­ynutzer prüfen, welche Roaming­option in ihrem Tarif akti­viert ist. Es ist derzeit noch nicht abschließend gericht­lich geklärt, ob jede Roaming­option auto­matisch die EU-Vorgaben umsetzen muss, oder ob dies erst passiert, wenn der Kunde eine solche EU-Roaming-Option selbst akti­viert hat. Der Verbraucherzentrale Bundes­verband (vzbv) hat am 16. August Klage gegen den Anbieter O2 einge­reicht. Der Anbieter verlangt laut vzbv eine Akti­vierung per SMS. Das verstößt aus Sicht der Verbraucherschützer gegen das Irreführungs­verbot des Gesetzes gegen den unlauteren Wett­bewerb. Die Stiftung Warentest konnte zudem in einer Anbieterbefragung ermitteln, dass einige Anbieter die im Ausland zur Verfügung stehenden Leistungen im Vergleich zum Heimatland einschränken ( Roaming: So telefonieren Sie jetzt im Ausland ), etwa bei Community-Optionen.

Abschaffung gilt in 31 Ländern – Schweiz außen vor

Die Abschaffung der Roaming­gebühren gilt für alle 28 EU-Länder sowie Island, Liechten­stein und Norwegen. Achtung: In der Schweiz gilt die Abschaffung nicht. Nicht nur Schweiz-Touristen müssen sich also weiterhin vorab über eine entsprechende Roaming-Option Gedanken machen. Auch wer im Grenz­gebiet zur Schweiz unterwegs ist, sollte aufpassen. Auch hier buchen sich Handys oft auto­matisch in ein Schweizer Mobil­funk­netz ein. Radurlauber am Bodensee oder Skitouristen auf Pisten in Grenz­nähe sollten also im Zweifel die auto­matische Netz­wahl am Handy in dieser Zeit deaktivieren oder das Roaming an ihrem Gerät unterbinden: Anleitung - Roaming ausschalten.