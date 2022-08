Ein schneller Sprint, eine jähe Bewegung, ein plötzlicher Stopp – das können Ursachen für einen Riss der Achilles­sehne sein. Oft trifft es Menschen, die ihre Sprunggelenke immer wieder schwer belasten – sei es beim Sport oder durch körperliche Arbeit. Auch wieder­holte kleinste Verletzungen und Reizungen können die Sehne schädigen. Sie verändert ihre Struktur, verliert an Elastizität und kann schließ­lich reißen. Dann ist es kaum möglich, den Fuß aufzusetzen, und wenn, dann nur unter großen Schmerzen. Es gibt verschiedene Möglich­keiten, die Verletzung zu „reparieren“. Ob konservativ oder OP: In jedem Fall dauert es rund ein Jahr, bis der betroffene Fuß wieder funk­tions­fähig ist.

Wird die Sehne zusammengenäht, gibt es zwei Möglich­keiten. Chirurg oder Chirurgin operieren entweder an der frei gelegten Sehne, oder sie wählen eine minimalinvasive Methode mit kleinen Schnitten. Dabei wird die Sehne mit speziellen Instru­menten unter der Haut zusammengenäht. Auch nach einer OP müssen Patienten und Patientinnen Spezialschuh und Orthese tragen.

Voraus­setzung für eine konservative Therapie: Die beiden Enden der gerissenen Sehne müssen so nahe beieinander liegen, dass sie wieder zusammen­wachsen können. Um das zu erreichen, werden Fuß und Wade mit einem Achilles-Spezialschuh ruhig gestellt und später mit einer Orthese – einer Art Gelenk­schiene – über sechs bis acht Wochen entlastet.

Ein Wissen­schafts­team der Universität Oslo hat die drei Behand­lungs­arten in einer großen, über zwölf Monate laufenden Studie direkt verglichen. Die 554 Teilnehmenden waren über­wiegend männ­lich und durch­schnitt­lich 40 Jahre alt. Ob OP-Methoden oder konservative Therapie – drei Wochen nach der Verletzung begannen alle mit Physio­therapie und individuell angepassten Übungen zu Hause. Nach einem Jahr wurden die Teilnehmenden befragt: zum Beispiel, wie sehr ihr Alltag und wie stark die Kraft in ihrer Wade einge­schränkt waren, ob es Behin­derungen beim Rennen oder Springen gab.

Achilles­sehne reißt nach OP seltener erneut

Fazit der Forschenden: Keine der Behand­lungs­methoden war der anderen in Bezug auf Beschwerden oder Funk­tion der Sehne über­legen. In Kombination mit der Physio­therapie erreichten alle Teilnehmenden fast das alte Leistungs­niveau wieder, das sie vor der Verletzung hatten. Doch das Risiko eines erneuten Risses war bei Teilnehmenden ohne Operation höher: 6,2 Prozent dieser Gruppe erlitten einen erneuten Riss. In der Gruppe der Operierten waren es nur 0,6 Prozent.

Nervenschädigungen wie etwa ein Taub­heits­gefühl in bestimmten Bereichen des Fußes kamen allerdings in den OP-Gruppen häufiger vor – 5,2 Prozent der minimalinvasiv Operierten litten daran und 2,8 Prozent in der Gruppe mit offener OP, doch nur 0,6 Prozent der konservativ Behandelten.