Waschen verringert mögliche Belastung

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kann nicht ausschließen, dass durch mit Arsen belastetem Reis das Krebs­risiko erhöht wird.Es empfiehlt daher, Reis möglichst direkt vor dem Verzehr in reichlich Wasser zu waschen. Dadurch kann Arsen teil­weise in das Wasser übergehen. Wenn möglich sollte Reis zudem in reichlich Wasser garen und über­schüssiges Koch­wasser am Ende abge­gossen werden.