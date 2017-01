Hinweis: Diese Analyse wird über­arbeitet

Diese Analyse wird derzeit über­arbeitet. Ab 8. Februar 2017 bietet wir Ihnen eine verbesserte und an die neuen Kriterien der Versicherer angepasste Analyse zur Risiko­lebens­versicherung an. So fließen dann unter anderem Ihre Tätig­keit und Ihr Bildungs­abschluss in die Analyse mit ein. Auch verlangen viele Versicherer Angaben zur Körpergröße und zum Gewicht, um den Versicherungs­beitrag berechnen zu können. Das werden wir berück­sichtigen. Wenn wir Sie informieren sollen, wenn die Analyse wieder verfügbar ist, können Sie den test.de-Newsletter bestellen.