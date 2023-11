Riester-Rente Zurich darf Rente nicht kürzen

Versicherungs­kunden müssen sich auf den Renten­faktor in ihrem Riester-Vertrag verlassen können, hat das Land­gericht Köln klar­gestellt – und einem Kunden des Versicherers Zurich Recht gegeben, der gegen die deutliche Kürzung seiner künftigen Riester-Rente geklagt hatte (Az. 26 O 12/22). Die Klausel in den Vertrags­bedingungen, die eine Absenkung des Renten­faktors bei der fonds­gebundenen Riester-Rente ermöglicht, ist nach Ansicht des Gerichts unwirk­sam.

Der Kunde hatte 2006 bei der Zurich eine Riester-Fonds­police abge­schlossen – mit dem Renten­faktor 37,34. Das heißt: Je 10 000 Euro Gespartes gibt es eine Monats­rente von 37,34 Euro. 2017 reduzierte die Zurich den Renten­faktor auf 27,97 Euro und begründete das mit der anhaltenden Nied­rigzins­phase.

Gericht: Renten­faktor ist wesentlicher Vertrags­inhalt Diesen Einschnitt wollte der Kläger nicht hinnehmen, zumal unklar ist, ob die Zurich bis zum Ende der Anspar­phase im Jahr 2039 nicht noch weitere Kürzungen vornimmt. Das Kölner Gericht bewertet den ursprüng­lich im Vertrag stehenden Renten­faktor als „einen wesentlichen Vertrags­inhalt“. Das Versicherungsvertragsgesetz sehe nicht vor, dass der Versicherer den Faktor absenken kann, nur weil er „geringere Kapital­erträge erwirt­schaftet, als er bei der Fest­legung des Rechnungs­zinses kalkuliert hat“. Die Zurich hatte zunächst Berufung einge­legt, zog sie nun jedoch zurück. Das Urteil zugunsten des Kunden ist also rechts­kräftig.

Verbraucherzentrale klagt gegen die Allianz Laut dem Verein Finanzwende, der das Urteil publik machte, verwenden auch andere Versicherer die vom Gericht kassierte Klausel. So hat Branchen­führer Allianz den Renten­faktor bei fonds­gebundenen Renten­versicherungen ebenfalls gesenkt (Weniger Rente von der Allianz). Die Verbraucherzentrale Baden-Württem­berg hat deshalb Klage gegen die Allianz Lebens­versicherung erhoben. Sie wendet sich dagegen, dass in den Vertrags­bedingungen der Allianz nur Rege­lungen für eine Kürzung, nicht jedoch für eine Erhöhung der Rente stehen. „Wer sich ein Recht auf Herab­setzung einräumen will, muss auch Rege­lungen treffen, wie er sich zur Herauf­setzung der Rente verpflichtet“, sagt der Abteilungs­leiter Alters­vorsorge der Verbraucherzentrale Baden-Württem­berg, Niels Nauhauser. Das Land­gericht Stutt­gart entschied jedoch anders als das Kölner Land­gericht und wies die Klage ab (Az: 53 O 214/22). Die Verbraucherzentrale Baden-Württem­berg geht gegen dieses Urteil nun in Berufung.

Zurich zieht Berufung zurück Der Erfolg der Allianz in erster Instanz in Stutt­gart hat die Zurich bewogen, ihre Berufung gegen das Kölner Urteil zurück­zuziehen. In dem Verfahren gegen die Allianz gehe es um die „Zulässig­keit der Verwendung der Klausel zur Kürzung des Renten­faktors in allen betroffenen Versicherungs­verträgen. Wir halten dieses Verfahren für geeigneter für eine Grund­satz­entscheidung, die Bedeutung über den Einzel­fall hinaus erlangen kann“, so der Sprecher der Zurich auf test.de-Anfrage. „Klärung wird erst ein höchst­richterliches Urteil des Bundes­gerichts­hofs bringen.“

Anwalt: Zurich wollte keinen „Päzedenzfall“ schaffen Der Anwalt des Zurich-Kunden, Knut Pilz,bedauerte dagegen, dass die Zurich die Berufung zurück­gezogen hat. „Hintergrund der Rück­nahme der Berufung ist, dass die Zurich erkannt hat, dass sie nur geringe Erfolgs­aussichten im Berufungs­verfahren haben wird“, so der Berliner Anwalt auf test.de-Anfrage. „Zudem wollte sie sicherlich eine Entscheidung eines Ober­landes­gerichts in der Sache verhindern, um keinen Präzedenzfall zu schaffen.“ Dies sei „schade“ für den Stutt­garter Kläger, bedauert Pilz, „zumal in der Entscheidung des Land­gerichts Stutt­gart sich nicht alle in Köln vorgebrachten Argumente wieder­finden“.