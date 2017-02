Deka, die Fonds­tochter der Sparkassen, bietet Riester-Fonds­sparern seit 1. Januar 2017 bei ihrem Deka-Zukunfts­plan eine neue, nach­haltige Auswahl­möglich­keit für die Variante Select. Die Kunden wählen im Rahmen ihres Fonds­sparplans aus einer Liste jeweils einen Aktienfonds und einen Rentenfonds aus, in die ihr Geld fließen soll. Für beide Bausteine steht nun ein nach­haltiger Investmentfonds zur Verfügung. Für die individuelle Fonds­auswahl müssen sich Kunden allerdings ausdrück­lich entscheiden. Tun sie das nicht, landen sie in der Variante Classic, bei der Deka Fonds aussucht.

Lax bei Nach­haltig­keits­kriterien ...

Finanztest stuft den Aktienfonds allerdings als unter­durch­schnitt­lich ein. Der Rentenfonds zählt zur Gruppe spekulativer Fonds mit Investments in verschiedene Währungen. Bei diesen Fonds rät Finanztest zur Vorsicht. In unserem Test Ethisch-ökologische Fonds: So legen Sie sauber an (Finanztest 9/2014) schnitten beide Deka-Fonds nur mittel­mäßig ab. Das Fonds­management des Aktienfonds investierte nicht gezielt in bestimmte Bereiche oder Branchen – wie zum Beispiel Bau von Anlagen für erneuer­bare Energien oder nach­haltige Land- und Wald­wirt­schaft – und schloss Branchen wie Erdöl nicht aus.