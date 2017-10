Bausparen: Mit Riester gegen steigende Zinsen absichern

Bausparen ist seit Jahren die beliebteste Riester-Sparform. Doch die Kritik an der staatlich geförderten Alters­vorsorge hat auch im Geschäft der Bausparkassen Spuren hinterlassen: Die Zahl der Riester-Bausparer stieg im vergangenen Jahr nur noch um 127 000. Ein paar Jahre zuvor war der Anstieg noch mehr als doppelt so hoch. Auch das Angebot schrumpft. Aachener Bausparkasse, Alte Leipziger und Bausparkasse Mainz haben den Vertrieb ihrer Fördertarife einge­stellt. Debeka, Deutscher Ring und Signal Iduna hatten bei Wohn-Riester gar nicht erst mitgemacht.

Gebühren höher als Sparzinsen

Eines zeigt der Test deutlich: Die Zeiten, in denen sich Bausparen auch als reine Geld­anlage lohnte, sind endgültig vorbei. Die meisten Bausparkassen zahlen auf das Guthaben nur noch kümmerliche 0,10 Prozent Zinsen im Jahr. Im Gegen­zug kassieren sie eine Abschluss­gebühr von 1,0 bis 1,6 Prozent der Bausparsumme und meist noch eine Jahres­gebühr von 12 bis über 20 Euro, die zumindest in der Spar­phase fällig wird. Alle Bausparkassen im Test verlangen bis zur Zuteilung mehr Gebühren, als sie an Zinsen zahlen. Bausparer haben daher am Ende der Spar­zeit weniger auf dem Konto als zum Beispiel auf einem Riester-Bank­sparplan mit einer Verzinsung von 1 Prozent.