Erst kassiert die Versicherungs­gesell­schaft Endlich in Rente. Doch bevor die erste Zahlung der Riester-Rente kommt, kassiert die Versicherungs­gesell­schaft Abschluss­kosten und „übrige Kosten“. So ist es bei Cäcilia Breu, so ist es bei anderen Kundinnen mit einem Riester-Banksparplan. Denn auch bei so einem Sparplan kommt am Ende immer eine Versicherung mit ins Spiel – entweder sofort bei Renten­beginn oder ab dem 85. Geburts­tag, nach Ablauf des vorgeschalteten Bank­auszahl­plans. Gegen „exorbitant“ hohe Kosten. Cäcilia Breu wehrt sich mit einer Beschwerde beim Ombuds­mann der Volks- und Raiff­eisen­banken. © Petra Homeier

Abschluss­kosten auf einen Schlag abge­zogen Banken zahlen das Vorsorgever­mögen als Einmalbeitrag in eine Renten­versicherung. Davon ziehen die Versicherungs­gesell­schaften gleich einen größeren Betrag für Kosten ab, obwohl dies die Bedingungen der ursprüng­lichen Riester-Verträge nicht hergeben. Erst kurz vor Renten­beginn gibt es eine Information über diese Kosten – oder auch erst nach Beginn der Riester-Rente. Bei Cäcilia Breu waren es knapp 599 Euro für „Abschluss- und Vertriebs­kosten“ plus rund 270 Euro für „übrige einkalkulierte Kosten“. Dies entspricht 5,8 Prozent des von Breu angesparten Vorsorgever­mögens, das ihre Raiff­eisen­bank bei der R+V einge­zahlt hat. Dazu kommen noch laufende Verwaltungs­kosten in der gesamten Renten­lauf­zeit. Ulrich Veltgens, Kunde der Volks­bank Gronau-Ahaus, bekam bei Renten­beginn 2018 ebenfalls auf einen Schlag 5,8 Prozent Kosten abge­zogen.

Auch künftige Rentner betroffen So geht es auch künftigen Rentnern: Rainer Gilbert, der einen Riester-Bank­sparplan bei der Kreissparkasse Kaisers­lautern hat, soll mit Renten­beginn im Juli 6 Prozent vom Angesparten an die Versicherungs­kammer Bayern zahlen. Bei diesem Versicherer schließt die Kreissparkasse für ihre Riester-Kunden eine Renten­versicherung ab. Pro 100 Euro gezahlter Rente fallen zudem noch 1,75 Euro Verwaltungs­kosten an – über die gesamte Renten­lauf­zeit.

Klatsche vom Schlichter: Kosten „exorbitant hoch“ Alle drei Oben­genannten haben bei ihrer Bank Wider­spruch gegen diese Kosten einge­legt. Finanztest-Abonnentin Breu hat sich nach der Ablehnung beim Ombudsmann der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken beschwert. Sein Schlichtungs­vorschlag ist eine Klatsche für Raiff­eisen­bank und R+V: „Abschluss- und Vertriebs­kosten in Höhe von 598,93 Euro stellen meines Erachtens den wirt­schaftlichen Sinn des Alters­vorsorgever­trages ernst­haft in Zweifel. Sie sind nach meiner Einschät­zung exorbitant hoch“, schreibt Ombuds­mann Gerhard Götz. Auch für die „einmalig übrigen kalkulierten Kosten“ findet er klare Worte: „Einmal abge­sehen davon, was sich hinter dem Sprach­monster ‚einmalig übrige einkalkulierte Kosten‘ über­haupt verbirgt, gibt der Alters­vorsorgever­trag für den Anfall solcher Kosten nichts her, nicht einmal ansatz­weise.“ Bei Veltgens gab die Volks­bank Gronau-Ahaus gleich nach und erstattete ihm und weiteren Kunden die Abschluss­kosten. Die Kreissparkasse Kaisers­lautern stellte sich jedoch bei Gilbert und anderen Kunden stur.

Klatsche vom Gericht: Klausel unwirk­sam Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat die Kreissparkasse Kaisers­lautern und andere Geld­institute verklagt. Die Land­gerichte in Kaiserslautern, Dortmund und München gaben der Verbraucherzentrale recht. Die Abschluss­kostenklausel in den Riester-Bank­sparplan­verträgen sei „völlig unbe­stimmt“ und „unwirk­sam“, so das Land­gericht München. Doch die Sparkassen prozessieren weiter – womöglich bis zum Bundes­gerichts­hof.

Kosten bei Vertrags­schluss nicht absehbar Bei unseren Tests der Angebote konnten wir uns seiner­zeit nicht vorstellen, dass bei Beginn des Auszahl­phase diese hohen Kosten anfallen. So heißt es etwa in den Bedingungen der Sparkasse West­holstein: „Für den Alters­vorsorgever­trag VorsorgePlus werden während der gesamten Vertrags­lauf­zeit keine [im Original fett gedruckt] Abschluss- und Vertriebs­kosten… berechnet. Im Falle der Vereinbarung einer Leib­rente in der Auszahlungs­phase wird der Sparer ggf, mit angemessenen Abschluss- und/oder Vermitt­lungs­kosten belastet.“

„Abschluss- und Vertriebs­kosten werden nicht berechnet“ Diese und ähnlich lautende Kosten-Klauseln wurde inzwischen von mehreren Land­gerichten als intrans­parent und damit ungültig kassiert. Im Vertrag der Volks­bank Gronau-Ahaus heißt es schlicht: „Abschluss- und Vertriebs­kosten werden für den Alters­vorsorgever­trag nicht berechnet.“ Diese Bank in West­falen erstattet die Abschluss­kosten nach den Erfahrungen unserer Leser denn auch unkompliziert, wenn sie sich beschweren.

Klauseln werden zu „Hinweisen“ umge­deutet Andere Geldhäuser sind nicht so kundenfreundlich. In ihrer Kommunikation mit den Kunden berufen sich Sparkassen inzwischen gar nicht mehr auf die Kosten-Klauseln in den ursprüng­lichen Bank­sparplan-Verträgen. So schreibt die Sparkasse West­müns­terland an Kunden, es handele sich gar nicht um Klauseln, sondern lediglich um unver­bindliche „Hinweise“.

Kunden erfahren Kosten erst nach Renten­beginn Sparkassen berufen sich nun auf das Alters­vorsorgever­träge-Zertifizierungs­gesetz, das eine Kosteninformation spätestens drei Monate vor Beginn des Auszahl­phase vorsieht. Davon wussten die Kunden bei Vertrags­beginn jedoch noch nichts. Und selbst kurz vor der Rente bleiben Kunden im Ungewissen. So schreibt die Sparkasse Kaisers­lautern ihrem Kunden Rainer Gilbert: „Die Auszahl­phase ist jedoch … mit Kosten verbunden. Diese haben wir Ihnen in unseren Angeboten vom 17.05.2022 ausdrück­lich, wie gesetzlich nach Alters­vorsorgever­träge-Zertifizierungs­gesetz vorgeschrieben, offen gelegt.“ Diese Kostendar­stellung bekam der Kunde den Unterlagen zufolge allerdings andert­halb Monate später als gesetzlich vorgeschrieben. Denn die geplante Rente sollte am 1. Juli 2022 beginnen. Andere Kunden haben nach eigenen Angaben von Bank oder Versicherungs­gesell­schaft nie eine Kostendar­stellung bekommen. So haben Riester-Sparer Heike und Uwe Helbig ebenso wie Willi Komes erst im Nach­hinein von den Kosten erfahren: Durch die bei Riester vorgeschriebene Bescheinigung der Bank fürs Finanz­amt über die Höhe des Vorsorgekapitals (Paragraf 92 Einkommensteuergesetz). Dort wurden die Kosten erwähnt. Leser­aufruf – Schreiben Sie uns! Welche Erfahrungen haben Sie als Kundin oder Kunde mit einem Riester-Bank­sparplan kurz vor oder in der Renten­phase gemacht? Haben Sie sich über die Abschluss- und Vertriebs­kosten beschwert – bei der Finanz­aufsicht Bafin, Ihrer Bank, bei der Beschwerde­stelle Ihrer Bank? Schildern Sie uns bitte Ihre Erfahrungen: Schi­cken Sie eine E-Mail an riestervertrag@stiftung-warentest.de! Mit Ihren Daten gehen wir selbst­verständlich sorgfältig um. Mehr zu den Beschwerde­stellen der Banken lesen Sie in unserem Special Schlichtung und Mediation (Tabelle „Schlichtungs­einrichtungen der Banken im Über­blick“).

Das Geld bleibt in der „Familie“ Dabei ist völlig unklar, wofür die Kunden eigentlich zahlen sollen. Die Banken schließen den Versicherungs­vertrag direkt für den Kunden ab. Vermitt­lerprovisionen dürften also nicht anfallen. Auch andere Aufwendungen des Versicherers fallen weg. Zudem können sich die Kunden die Versicherungs­gesell­schaft nicht aussuchen. Zwar haben sie das Recht, zu einem anderen Versicherer zu wechseln, doch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weiß von keinem Unternehmen, das Kunden kurz vor Renten­beginn annimmt. So bleibt das Geld in der „Familie“: Die R+V gehört zur Finanz­gruppe der Volks- und Raiff­eisen­banken. Die Versicherungs­kammer Bayern ist Teil der Sparkassen-Finanz­gruppe. Auch andere Sparkassen und Volks­banken schließen Verträge bei Versicherern ihrer jeweiligen Finanz­gruppe ab.

Sprach­lose Sparkassen Wir haben 18 Sparkassen und Volks­banken, deren Kunden uns nach den Kosten gefragt hatten, ange­schrieben. Nur die Hälfte hat geant­wortet. „Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre Fragen nicht beant­worten werden“, teilte uns die Sprecherin der Sparkasse Günzburg-Krumbach mit. Acht weitere Geld­institute antworteten nicht einmal. Dabei wollten wir nur wissen, bei welcher Versicherung die jeweilige Bank einen Versicherungs­vertrag abschließt, wie die Kunden seiner­zeit bei Abschluss des Bank­sparplans über die Kosten informiert wurden und wie sie darüber jetzt vor Renten­beginn in Kennt­nis gesetzt worden sind.