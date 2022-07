Riester Antworten auf Ihre Fragen zur Riester-Rente

Ein Abschluss lohnt sich, wenn der Staat den Groß­teil der Beiträge finanziert. Sie bekommen 175 Euro Grund­zulage im Jahr. Für jedes ab 2008 geborene Kind gibt es noch einmal 300 Euro im Jahr (für davor geborene Kinder 185 Euro). Oben­drauf kommen je nach Einkommen auch Steuer­vorteile.

Ein Hausmann mit drei kleinen Kindern und Minijob bekäme so für einen jähr­lichen Eigenbeitrag von 60 Euro staatliche Zulagen von 1 075 Euro. Das Geld ist praktisch geschenkt. Wenn Sie in Rente gehen, sind Sie so schnell nach Beginn der Auszahl­phase im Plus – bekommen also Geld ausgezahlt, dem keine Einzahlungen ­Ihrer­seits gegen­über­stehen.

Anders sieht das aus, wenn Sie aufgrund ­eines höheren Einkommens deutlich mehr zum Kapital­aufbau beitragen. Die garan­tierte Verzinsung bei Renten­versicherungen ist bisher immer noch sehr nied­rig. In der Auszahl­phase kann es dann je nach Vertrag 20 Jahre oder länger dauern, bis sich Ihr Investment gelohnt hat.

Wenn Sie später möglichst frei über Ihr Erspartes entscheiden wollen und sich in der Auszahl­phase nicht in ein Rentenkorsett zwingen lassen möchten, sind für Sie eventuell unge­förderte Vorsorgealternativen wie ETF-Sparpläne besser geeignet.

Die Bundes­regierung hat sich aber vorgenommen, das Riester-Modell zu über­arbeiten; offen ist noch, wann.