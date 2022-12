Richtig spenden So erkennen Sie seriöse Spenden-Organisationen

Gutes tun macht Freude – das wissen viele Menschen in Deutsch­land und spenden deshalb einen Teil ihres Einkommens für einen guten Zweck. Die im Oktober 2022 erschienene Spendenstudie des Deutschen Zentral­instituts für soziale Fragen (DZI) und des Deutschen Instituts für Wirt­schafts­forschung (DIW) ergab, dass das jähr­liche Spendenvolumen in 2019 rund 12,9 Milliarden Euro erreichte gegen­über rund 10 Milliarden Euro in 2017.

Für das laufende Jahr machen vor allem die Spenden für die Nothilfe Ukraine einen großen Teil aus. Nach einer Umfrage des DZI beliefen sie sich bis Mitte Oktober auf inzwischen 862 Millionen Euro.

Tiere und Kinder bewegen Spender am meisten Das Leid von Tieren und von Kindern spricht die Spendenden am meisten an. In einer repräsentativen Umfrage des Markt­forschungs­instituts GfK im Auftrag der Stiftung Warentest hatten die Befragten im Jahr 2020 vor allem Tier­schutz­organisationen und Kinder­nothilfe als Ziel ihrer Spenden genannt. Es folgten Gesundheit, Not- und Katastrophen­hilfe und Umwelt­schutz. Häufig genannt wurden die Hilfs­werke Ärzte ohne Grenzen und SOS Kinderdorf/Kinderdörfer weltweit. Spenden für den Tier­schutz haben wir im Test von Tierschutzorganisationen geprüft.