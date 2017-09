Richtig liegen: Einladung zu entspanntem Schlaf

1. Wählen Sie eine Matratze, die zu Ihrem Körperbau und zur Schlaf­position passt

Je nach Statur und Lage sollte eine Matratze den Körper an unterschiedlichen Stellen stützen oder einsinken lassen. Schlafen Sie auf der Seite, liegen Sie ideal, wenn Ihre Wirbelsäule eine gerade Linie bildet. Die Schultern eines Möbel­packers müssen dafür tiefer einsinken als die eines untrainierten Angestellten. Schlafen Sie auf dem Rücken, sollten Schultern und Becken nicht zu tief einsinken. Seit 2012 testen wir Matratzen auf ihre Liegeeigenschaften für vier weit verbreitete Körpertypen jeweils in Seiten- und Rückenlage (siehe Das HEIA-System: Mit diesen Körpertypen testen wir). In der Tabelle unseres Matratzen-Tests sehen Sie (unter „Liegeeigenschaften“), wie gut Matratzen zu Ihrem Typ und Ihrer Schlaf­position passen.