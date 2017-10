Zubereitung

Milchreis kochen. Alle Zutaten in einen Topf geben, der mindestens 2 Liter fasst. Unter gelegentlichem Rühren aufkochen, den Herd auf die kleinste Stufe stellen, Topf­deckel aufsetzen, geschlossen 20 Minuten köcheln lassen. Herd ausstellen, den Reis 15 Minuten ziehen lassen. Die Konsistenz sollte so fest sein, dass er form­bar ist. Sollte der Reis noch zu feucht sein, kurz offen und unter Rühren erhitzen. Den abge­kühlten Reis abge­deckt im Kühl­schrank erkalten lassen.

Pflaumen häuten. Dieser Schritt ist nicht unbe­dingt notwendig, lohnt sich aber: Pflaumen am runden Ende kreuzförmig einritzen. In einen Topf mit kochendem Wasser geben. Sobald die Haut sich löst, heraus­löffeln. In Eiswasser geben, abgießen, abtropfen lassen. Haut mit der Hand abziehen, aufheben. Pflaumen entkernen und halbieren.

Kompott zubereiten. Honig, Zucker und 1 EL Wasser in einem Topf karamellisieren. Pflau­menschalen und Rosmarin zugeben, mit Wein oder Saft ablöschen. Sud auf zwei Drittel seines Volumens einkochen. Rosmarin entfernen, Sud pürieren, mit Mais­stärke abbinden. Halbierte Pflaumen unterheben.

Dulce de Leche herstellen. Kondens­milch in eine gut beschichtete Pfanne geben. Bei mitt­lerer Hitze erwärmen, dabei die Masse ständig mit dem Teigschaber vom Pfannenboden schaben. Sobald sie karamellisiert, frische Milch zufügen, zu einer zähen Masse aufkochen. In ein hohes Gefäß geben, cremig pürieren.

Reisbäll­chen frittieren. Aus dem Reis billardkugel­große Kugeln formen, in Voll­korn­paniermehl wälzen. Das Öl in einem breiten Topf oder einer Fritteuse erhitzen. Bäll­chen hinein­geben, etwa drei Minuten frittieren. Mit einem Schaum­löffel heraus­holen, abtropfen lassen.

Als Haupt­gericht einplanen. Servieren Sie die Bäll­chen als süße Haupt­mahl­zeit. Der frittierte Milchreis und die Dulce de Leche sind recht energiereich.