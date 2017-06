Zubereitung

Ofen und Form vorbereiten. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Eine flache recht­eckige Back- oder Auflaufform, zum Beispiel 40 mal 30 mal 7 Zenti­meter groß, mit Back­papier auslegen.

Zutaten zerkleinern. Oliven, getrock­nete Tomaten und Kräuter hacken. Kerne im Mörser zerstoßen. Eier in einer Schüssel mit einem Schnee­besen gut verschlagen. Käse und Karotten reiben.

Amaranth puffen. Wenn Sie keinen fertig gepufften Amaranth haben, können Sie die Körner selbst puffen: eine Pfanne ohne Fett stark erhitzen, die Körner darin verteilen, vom Herd ziehen, umrühren, Deckel drauf, aufspringen lassen. Sie haben jetzt eine weiche Struktur.

Zutaten vermengen. Alle Zutaten sowie den gepufften Amaranth in die Ei-Masse geben. Erst mit einem Spatel, dann mit den Händen gut verkneten. Die Masse etwa 2 Zenti­meter dick in die Back­form streichen und anpressen.

Backen. Den Teig 15 Minuten gold­braun backen. Die Form aus dem Ofen holen und die Masse gleich mit dem Spatel zusammen­pressen. Auskühlen lassen, in Riegel schneiden. In einer Dose halten sie auch an heißen Tagen einen Tag lang.