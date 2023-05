Ziehen in Unter- und Oberschenkel und ein Kribbeln, als ob eine ganze Ameisen­armee darüber krabbeln würde. Ein über­mächtiger Drang, die Beine zu massieren, sich zu bewegen. Die Symptome verstärken sich in Ruhephasen und abends, wenn die Körpertemperatur sinkt. Sie sind besonders ausgeprägt, wenn die Betroffenen zu Bett gehen: Die wenigsten schlafen gut ein, kommen erst mitten in der Nacht zur Ruhe. Am nächsten Tag sind sie zermürbt und müde. Der Fach­begriff für dieses Leiden heißt Restless-Legs-Syndrom (RLS), zu deutsch „unruhige Beine“. Schät­zungs­weise 4 bis 10 Prozent der Menschen in Deutsch­land sind davon betroffen, Frauen häufiger als Männer. Die meisten erleben die unangenehmen Reize in den Gliedern nur alle paar Tage oder Wochen. Bei einem Drittel der Betroffenen kribbeln die Beine aber beinahe jeden Tag.

Was ist über das Leiden bekannt? Wie lässt es sich zweifels­frei erkennen, wie behandeln und abmildern? Wir tragen Erkennt­nisse aus der Forschung zusammen und nennen Empfehlungen unserer Arznei­mittel­experten zu Medikamenten und nicht-medikamentösen Therapien.