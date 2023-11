In einem guten Lokal essen­gehen, das klingt nach einem angenehmen Abend. Aber manchmal läuft alles in eine ganz andere Richtung. Wer hingeht und sich den Magen verdirbt, hat wenigs­tens oft ein Anrecht auf Schaden­ersatz. Aber was macht, wer nach Stunden immer noch aufs Essen wartet oder am Ende nach Hause will und die Rechnung kommt nicht? Ärger mit dem Restaurant droht übrigens sogar, wenn Gäste es gar nicht dorthin geschafft haben. Eine Rechnung kommt nicht selten trotzdem. Wer reser­viert hat und dann doch nicht erscheint, soll zahlen, finden etliche Restaurant­besitzer. Die Rechts­experten der Stiftung Warentest erklären, was Restaurant­gästen wann zusteht, ob Wirtin oder Wirt Storno­kosten verlangen können und was sonst zu beachten ist.

Gästeärger vor Gericht Ein Gast kann mit einem Restaurant Ärger haben, obwohl er nicht dort war. Einige Restaurants fordern nämlich Storno­gebühren, wenn Kunden trotz Tischreser­vierung nicht erscheinen (Branchenjargon: „No-Show“). Laut Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Nordrhein-Westfalen verlangen 11,1 Prozent der Gastronomen eine Stornierungs­gebühr, wenn Gäste trotz Tischreser­vierung nicht kommen. Oft läuft die Reser­vierung online über die Platt­form Open Table. Der Gast gibt dort seine Kreditkarten­daten an. ­Erscheint er später nicht, wird die Karte mit einer Stornopauschale belastet. Ist eine solche Gebühr erlaubt? Ja, Gastronomen dürfen sie aber nur fordern, wenn sie einige Rechts­regeln beachten. Als Storno­gebühr dürfen sie grund­sätzlich nur so viel fordern, wie ihnen üblicher­weise als Schaden durch das Nicht­erscheinen eines Kunden entsteht. Der DEHOGA Bundes­verband nennt als unver­bindliche Richt­werte: 15 bis 30 Euro pro Person bei gutbürgerlichen Ausflugs­lokalen und 50 bis 150 Euro bei ­einem teuren Gourmet-Restaurant („No-Shows in der Gastronomie“). Weniger als die Stornopauschale zahlen? Die Storno-Bedingungen müssen Kunden das Recht einräumen, nach­zuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Ohne dieses Recht wäre die gesamte Storno-Regelung unwirk­sam und der Kunde müsste gar nichts zahlen. Bei Open Table ist ein solcher Hinweis auf dieses Kundenrecht erst Ende August 2023 – nach einer Abmahnung des Verbraucherzentrale Bundes­verband – in die Reser­vierungs­bedingungen aufgenommen worden. Und er ist umständlich formuliert: „Bei Nicht­erscheinen oder Stornierungen weniger als 1 Tag im Voraus fällt eine Gebühr in Höhe von xx Euro pro Person an. Alle Kosten werden von der Kreditkarte des Gastes abge­bucht. Möglicher­weise müssen Sie beweisen, dass dem Restaurant keine bzw. keine wesentlichen Nachteile infolge der späten oder nicht erfolgten Stornierung oder der veränderten Gästeanzahl entstanden sind.“ Reser­vierungs­klauseln von Open Table wirk­sam? test.de hat der Rechtsanwältin Kerstin Diercks-Harms die Open-Table-Klausel vorgelegt und um eine recht­liche Einschät­zung gebeten. Die Anwältin aus Celle hat sich 2016 in einem Fach­aufsatz ausführ­lich mit dem Thema Storno­gebühren beschäftigt („Bewirtungsvertrag – Stornogebühren für Sternemenüs“). Diercks-Harms hält die Storno-Klausel für wirk­sam. Sie argumentiert: Der Kunde werde hinreichend deutlich über seine Nach­weis­möglich­keit informiert, dass durch das Nicht­erscheinen ein geringerer Schaden entstanden ist als vom Restaurant pauschal angesetzt. „Wie er das beweisen soll, ist natürlich eine andere Frage“, so Diercks-Harms. Der verhinderte Gast könne etwa argumentieren – soweit dies zutreffend ist –, dass er ohnehin nur eine Kleinig­keit bestellt hätte oder das Lokal trotz Storno ausgebucht gewesen war.