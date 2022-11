Pandemie, Krieg, Inflation: Das hält doch keiner aus! Was macht die Psyche widerstands­fähig und gibt der Seele Kraft? Wir haben Psycho­logen und Resilienz­forscher gefragt.

Angriffen trotzen. Auch in Zeiten andauernder Krisen gibt es Strategien, um mental stark zu bleiben. © Getty Images PA

Resilienz in Krisen­zeiten Wie Sie lernen, gelassen zu bleiben

Angst, Druck, Sorgen – seit Beginn der Pandemie 2020 fühlen sich viele Menschen dauer­haft angespannt. Auf erhöhte ­Belastungen reagieren Körper und Psyche üblicher­weise mit erhöhtem Stress. Negative Gefühle wie Über­forderung, Wut oder Angst steigen an. Darauf sollte eine Erholungs­phase folgen, und der Stress­level absinken. Was, wenn das nicht mehr gelingt? Wir haben Experten und Expertinnen zurate gezogen und zeigen, wie sich Krisen­festig­keit schulen lässt.

Warum sich unser Resilienz-Special für Sie lohnt Psycho­logische Ratschläge und Hintergrund­wissen. Wir lassen Psycho­loginnen und Resilienz­forscher zu Wort kommen, die erläutern, wie wir Krisen gut meistern können und dabei gesund bleiben.

Wir lassen Psycho­loginnen und Resilienz­forscher zu Wort kommen, die erläutern, wie wir Krisen gut meistern können und dabei gesund bleiben. Interviews und konkrete Anleitungen. Experten geben Tipps, wie man die eigene Resilienz stärkt und sich selbst Gutes tut.

Die Fähig­keit, etwas an sich abprallen zu lassen Wie jemand Belastungen bewältigt und mental gesund bleibt, hängt von den Ressourcen und Lebens­umständen ab. Das Schlüssel­wort lautet: Resilienz. Das Wort stammt vom Lateinischen resilire (deutsch: abprallen) und hat sich als Begriff für die psychische Widerstands­fähig­keit einge­bürgert. „Je resilienter ­jemand ist, desto schneller und unbe­schadeter gelangt er in schwierigen Zeiten aus dem Stress zurück in die Erholung“, sagt Professor Klaus Lieb, Direktor der ­Klinik für Psychiatrie und Psycho­therapie an der Universitäts­medizin Mainz.

Aus Krisen gestärkt hervorgehen Die Grund­lagen für diese Fähig­keit sind von Geburt an vorhanden. Und, da sind sich Experten einig: Resilienz lässt sich im Laufe des Lebens lernen und trainieren. Wer Probleme erfolg­reich meistere, gehe daraus gestärkt hervor und stelle oft verblüfft fest: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so stark bin und das bewältigen kann“, so Professor Klaus Lieb. Er zählt zu den führenden Resilienz­forschern Deutsch­lands und nennt in unserem Artikel einfache und effektive Maßnahmen, wie jemand resilienter werden kann – etwa indem er sich ein Netz­werk aufbaut.

Stör­faktoren umgehen oder beseitigen Die Psycho­logie kennt verschiedene Strategien, um sich nicht von Krisen über­wältigen zu lassen. Etwa Wege finden, um stressige Stör­faktoren zu umgehen oder zu beseitigen. Eines ist das Dauer­feuer an schlechten Nach­richten. „Zeiten ohne Handy oder Fernseher helfen, unsere psychische Gesundheit nicht zu sehr zu belasten“, sagt Eva Asselmann, Professorin für Differentielle und Persönlich­keits­psychologie an der HMU Health and Medical University Potsdam.