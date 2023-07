Repair-Shampoos im Test Welches hilft gestresstem Haar?

Unser Haar steht unter Stress. Sonne, Waschen und Bürsten, Färben und Föhnen strapazieren es. Die Folge: Es wird splissig, lässt sich schwer kämmen, fühlt sich spröde an. Repair-Shampoos sollen es richten, versprechen Geschmeidig­keit, Intensiv-Pflege und Schutz vor Spliss.

Wir haben 17 Repair-Shampoos – flüssige und feste – getestet, die etwa für bean­spruchtes oder strapaziertes Haar angeboten werden. Auch wenn sie geschädigte Haare nicht dauer­haft reparieren, so verbessern die meisten doch die Haar­eigenschaften. Neun schneiden insgesamt gut ab, darunter auch vergleichs­weise güns­tige. Aber: Die preisgüns­tigsten Repair-Shampoos liegen nicht vorn.

Die Test­ergeb­nisse können Sie nach Ihren Vorlieben filtern – etwa nach nach den besten güns­tigen Produkten oder Naturkosmetik. Sowohl in der Gruppe der festen als auch der flüssigen Repair-Shampoos gibt es Testsieger.

Tipp: Schon vor dem Bezahlen können Sie alle getesteten Repair-Shampoos in der Daten­bank sehen.

Seit einiger Zeit liegt aber auch festes Shampoo im Trend: Die Inhalts­stoffe sind vergleich­bar mit denen flüssiger Shampoos, nur ohne Wasser. Feste Shampoos belasten die Umwelt gering­fügig weniger als flüssige. Warum das so ist und welche Faktoren ausschlag­gebend sind, lesen Sie in unserer Ökobilanz von festen und flüssigen Shampoos .

Silikone & Co: Vor- und Nachteile von pflegenden Wirk­stoffen

Ein gutes Shampoo für geschädigtes Haar hilft, die Haar­struktur zu glätten und es so leichter kämm­bar, geschmeidig und glänzend zu machen. Ihre Wirkung verdanken Repair-Shampoos – wie auch Conditioner – verschiedenen Pfle­gestoffen wie etwa Sili­konverbindungen. Sie docken an den geschädigten Stellen der Haare an und legen sich wie ein Über­zug ums Haar.

Ihr Nachteil: Sie sind teils biologisch schwer abbaubar. Auch die Angabe „ohne Silikone“ ist kein Garant für ein umwelt­freundliches Pflegeshampoo, viele andere Pfle­gestoffe sind ebenfalls schwer abbaubar. Welche Auswirkungen das für die Umwelt hat, ist unzu­reichend erforscht. Mehrere feste und flüssige Shampoos in unserem Test beweisen aber: Es geht auch ohne Silikone & Co.

Tipp: Nach dem Frei­schalten können Sie die Test-Ergeb­nisse nach Ihren Vorstel­lungen filtern, und sich zum Beispiel die besten Repair-Shampoos ohne schwer abbaubare Stoffe anzeigen lassen.