Die eigene Alters­versorgung realistisch einzuschätzen, ist nicht trivial. Wir wollten wissen, wie gut die Deutsche Renten­versicherung ihren Versicherten dabei hilft. Drei Test­personen haben sich in unserem Auftrag per Video zu ihrer gesetzlichen, betrieblichen und privaten Alters­vorsorge beraten lassen. Die Renten­expertinnen und -experten der Stiftung Warentest haben diese Beratungs­gespräche ausgewertet. Sie sagen, wie Versicherte das Beste aus der Video­beratung machen, auf was es bei der Analyse der eigenen Anwart­schaften ankommt und welche Möglich­keiten es gibt, Lücken bei der gesetzlichen Rente zu schließen.

Rentenberatung aus Baden-Württem­berg für alle Der Versicherungs­träger Baden-Württem­berg bietet als einziger von insgesamt 16 Renten­versicherungs­trägern 90-minütige Intensiv­gespräche zur Alters­vorsorge per Video an, die gesetzliche, betriebliche und private Renten umfassen. Die vielen anderen Beratungs­stellen der Deutschen Renten­versicherung befassen sich meist nur mit Fragen zur gesetzlichen Rente. Das umfassendere Angebot der Baden-Württem­berger ist offen für alle Renten­versicherten – unabhängig davon, wo sie wohnen oder welcher Träger für sie zuständig ist. Ratsuchende müssen keine aktiven Beitrags­zahlerinnen und -zahler sein, um sich bei der Deutschen Renten­versicherung kostenlos beraten zu lassen. Es reicht, dort Versicherungs­zeiten zu haben, etwa aus Kinder­erziehungs­zeiten.

Es geht um gesetzliche, betriebliche und private Renten Im Intensiv­gespräch zur Alters­vorsorge analysieren die Mitarbeiter und Mitarbeite­rinnen der Renten­versicherung zusammen mit den Versicherten alle Anwart­schaften – entweder in einem der Service­zentren des Trägers vor Ort oder per Video. Wir wollten wissen: Ist eine Beratung per Video außer­halb Baden-Württem­bergs tatsäch­lich möglich und

hilft sie Versicherten wirk­lich weiter. So viel vorweg: Die Beratung per Video hat funk­tioniert und unsere Test­personen waren sehr angetan von den Ratgebenden. Eine gute Vorbereitung auf das Beratungs­gespräch war aber wichtig. Nur so konnten sie das beste aus der Beratung machen. Allein schon die jähr­lichen Mitteilungen der verschiedenen gesetzlichen, betrieblichen und privaten Versorgungs­träger – Grund­lage für jede seriöse Rentenberatung – sind eine Wissenschaft für sich.

Renten­mitteilungen sind unüber­sicht­lich Besserung ist in Sicht. Ab Ende 2023 sollen Bürgerinnen und Bürger über eine Onlineplatt­form jeder­zeit einen leicht verständlichen Über­blick über den Stand ihrer Alters­vorsorge bekommen. Unter dem Dach der Deutschen Renten­versicherung entwickelt die Zentrale Stelle für die digitale Renten­über­sicht (ZfDR) das Onlineportal. Es wird eine individuelle Beratung nicht ersetzen können, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Unser FAQ zur Digitalen Rentenübersicht beant­wortet alle wichtigen Fragen zur neuen Onlineplatt­form für alle.

Steuern, Sozial­abgaben und Inflation berück­sichtigen Eine umfassende Rentenberatung ist mehr als nur eine Über­sicht zum Status Quo. Sie geht auf Faktoren ein, die beein­flussen, wie viel Geld den späteren Rentne­rinnen und Rentnern tatsäch­lich zur Verfügung steht. Viele Annahmen spielen eine Rolle: So hängt die voraus­sicht­liche gesetzliche Rentenhöhe unter anderem davon ab, wie sich das beitrags­pflichtige Gehalt bis zum Renten­start noch entwickelt. Bei privaten und betrieblichen Renten hängt die künftige Rentenhöhe oft von Über­schüssen ab, die die Versicherer in den nächsten Jahren erwirt­schaften. Berück­sichtigen müssen Versicherte außerdem, dass Steuern und Sozial­abgaben die späteren Renten teils deutlich schmälern können. Unerläss­lich in diesen Zeiten: die Inflation auf dem Schirm zu haben. Auch wenn sie sich künftig wieder auf einem nied­rigeren Niveau einpendeln mag, spielt der Kauf­kraft­verlust bei der Planung der Alters­vorsorge eine wichtige Rolle.

