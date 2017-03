Rund 2,9 Millionen Menschen in Deutsch­land sind pflegebedürftig. Das meldete das Statistische Bundes­amt im Januar. 73 Prozent von ihnen werden ehren­amtlich in häuslicher Umge­bung versorgt. Vor allem nahe­stehende Angehörige, aber auch Freunde oder Nach­barn über­nehmen ihre Pflege. Selbst Schwerst­pflegebedürftige werden laut Bundes­gesund­heits­ministerium häufiger zu Hause gepflegt als im Heim.

Die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen fordert einen hohen persönlichen Einsatz und bringt Pflegende oft an die Grenzen ihrer Belast­barkeit. Hinzu können finanzielle Einbußen kommen, etwa, wenn der Pflegende seine Arbeits­zeit reduziert. Der Gesetz­geber zählt ehren­amtliche Pflege bei der Rente deshalb wie Erwerbs­arbeit. Konkret: Die Pflegekasse oder private Pflege­versicherung des Pflegebedürftigen muss Renten­versicherungs­beiträge für den Pflegenden zahlen. Das Rentenplus, das sich später daraus ergibt, liegt für ein Jahr Pflege nach derzeitigen Werten zwischen 5,22 Euro und 29,30 Euro im Monat (siehe Tabelle weiter unten).

Der Pflegende selbst zahlt für sein Rentenplus nichts in die Rentenkasse ein. Arbeitet er neben der Pflege, bekommt er seine Ansprüche zusätzlich zu denen aus der Beschäftigung. Sie werden nicht gekürzt. Teilen sich mehrere die Pfle­gearbeit, etwa Geschwister, werden die Versicherungs­beiträge der Pflegekasse unter ihnen aufgeteilt.

Im Rahmen des Pfle­gestärkungs­gesetzes II hat der Gesetz­geber 2017 die Hürden für die Pflegerente gesenkt: Statt mindestens 14 Stunden muss der Pflegende für einen Renten­anspruch den Pflegebedürftigen nur noch mindestens 10 Stunden pro Woche versorgen, regel­mäßig an mindestens zwei Tagen. Wie viel Pflege nötig ist, legt bei gesetzlich Pflege­versicherten der Medizi­nische Dienst der Krankenkassen fest, bei privat Pflege­versicherten die Firma Medicproof. Wer sich um Pflegebedürftige mit Pfle­gegrad 1 kümmert, bekommt wegen des eher geringen Pfle­geaufwands keine Renten­punkte gutgeschrieben.

Teil der Pflegereform war auch, die bisherigen Pfle­gestufen 0 bis III durch fünf Pfle­gegrade zu ersetzen und damit die Renten­ansprüche von Pflege­personen neu zu ordnen. Menschen, die Demenz­kranke ohne körperliche Einschränkungen pflegen – bisherige Pfle­gestufe 0 –, haben mit der Über­leitung in den Pfle­gegrad 2 zu Jahres­beginn zum ersten Mal über­haupt rentenrecht­liche Ansprüche. Allzu hoch sind sie allerdings nicht. Sie liegen nach derzeitigen Werten für ein Jahr Pflege­tätig­keit zwischen 5,22 Euro und 7,91 Euro monatlich. Auch Ehren­amtliche, die ohne Hilfe von Pflege­diensten Menschen mit Pfle­gegrad 5 versorgen, stellen sich jetzt besser. So haben etwa Pflegende, wenn sie 2016 einen Demenz­erkrankten mit Pfle­gestufe III mindestens 28 Stunden pro Woche versorgt haben, jetzt einen um 5,86 Euro (West) und 5,52 Euro (Ost) höheren Renten­anspruch im Monat.

Während sich die neue Regelung für manche positiv auf ihre Rente auswirkt, waren für andere die alten Pfle­gestufen I und II in Bezug auf ihre Renten güns­tiger – vor allem, wenn Pflegebedürftige zusätzlich Sach­leistungen, also Hilfe von Pflege­dienst­leistern, bei der Pflege­versicherung beantragen. Wer bereits im Jahr 2016 Anspruch auf Pflege-Rentenbeiträge hatte und sich nach der alten Regelung besser stellte, muss aber erst mal keine Renten­einbußen befürchten. Für ihn gilt die alte Regelung weiter.

Rentenbeiträge auf fiktives Gehalt

Um auszurechnen, wie hoch die Rentenbeiträge für einen Pflegenden sein müssen, tut die Pflegekasse so, als würde dieser für seine Pflege­tätig­keit ein Gehalt beziehen. Auf dieses fiktive Gehalt zahlt die Kasse dann den vollen Renten­versicherungs­beitrag von derzeit 18,7 Prozent. Die Höhe des Gehalts, das sie für die Berechnung der Beiträge zugrunde legt, hängt von der sogenannten Bezugs­größe ab: einer Kenn­zahl in der gesetzlichen Sozial­versicherung, die das Bundes­arbeits­ministerium jedes Jahr neu fest­gelegt. 2017 liegt sie bei monatlich 2 975 Euro im Westen und 2 660 Euro im Osten. Das der Rentenbe­rechnung zugrunde liegende fiktive Gehalt kann zwischen 18,9 und 100 Prozent der Bezugs­größe liegen, derzeit also zwischen: