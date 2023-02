Pflegende Angehörige Wie die Pflege von Angehörigen Ihre Rente erhöht

Wie stark sich Ihr Einsatz auf die Rente auswirkt, hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen davon, wie hoch der Pfle­gegrad des Menschen ist, den Sie versorgen, zum anderen davon, ob und in welchem Umfang Sie dabei sogenannte Pflegesach­leistungen – also die Unterstüt­zung von professionellen Pflege­diensten – in Anspruch nehmen.

Das Rentenplus, das sich für ein Jahr Pflege­tätig­keit nach derzeitigen Werten monatlich ergibt, liegt zwischen 6 Euro und 34 Euro im Westen und 6 Euro und 33 Euro im Osten.

Unsere Tabelle zeigt, was ein Jahr Pflege­tätig­keit in den unterschiedlichen Konstellationen für Ihre gesetzliche Rente bedeutet.