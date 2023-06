So kündigen Sie erfolg­reich

Unabhängig vom Versicherer ist bei den Jahres­verträgen zur Auslands­kranken­versicherung oder zur Reise­rücktritts­versicherung die auto­matische Verlängerung – sofern nicht gekündigt wird – die Regel.

Tipp: Notieren Sie sich Kunden den Ablauf­termin der Versicherung, beziehungs­weise den letzten Kündigungs­termin, damit sie recht­zeitig daran denken auszusteigen, wenn Sie die Versicherung im darauf­folgenden Jahr nicht mehr haben wollen. Senden Sie die Kündigung schriftlich an den Empfänger, per E-Mail oder klassisch per Brief. Am sichersten ist die Kündigung per Einschreiben mit Rück­schein – so kann der Empfänger den frist­gerechten Erhalt nicht leugnen. Geben Sie außerdem bereits im Betreff des Schreibens an, dass es sich um eine Kündigung handelt und nennen Sie Ihre Versicherungs­nummer. Fordern Sie eine schriftliche Kündigungs­bestätigung.