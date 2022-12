2. Einreise­regeln

Gelten besondere Einreise­regeln, kommt der Versicherer nicht für Folge­kosten auf. Also wenn Urlauber am Ziel­ort zunächst in ein Quarantäne-Hotel ziehen müssen. Oder wenn das Ziel­land kurz­fristig solch eine Maßnahme erlässt, und die Urlauber ihre Reise aus diesem Grund absagen.