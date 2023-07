Eine Reise­rücktritts­versicherung zahlt, wenn wegen einer Reise­absage Storno­kosten des Reise­ver­anstalters anfallen. Die Versicherung springt im Notfall, zum Beispiel bei plötzlicher Erkrankung, ein und über­nimmt diese Kosten. In Kombination mit einer Reise­abbruch­versicherung zahlt sie auch, wenn ein Reisender vorzeitig zurück­fahren oder den Aufenthalt am Urlaubs­ort unvor­hergesehen verlängern muss.

Wir raten davon ab, diese Police im Reisebüro oder auf Internetreiseportalen direkt bei der Buchung abzu­schließen. Auf die Schnelle lassen sich die Produktdetails und Vertrags­bedingungen oft nicht so leicht erfassen. Besser ist es, in Ruhe Angebote zu vergleichen. Hilfe bietet unser Vergleich Reiserücktrittsversicherung. Die Vertrags­unterlagen können Sie direkt beim Versicherer anfordern und haben für den Abschluss oft bis 30 Tage vor Abreise Zeit. Ist erst ein Versicherungs­fall einge­treten, können Sie die Versicherung für diesen Fall nicht mehr abschließen. Oft ist ein Vertrags­abschluss auch direkt online möglich.

Einfach so den Urlaub abblasen, geht bei keinem Versicherer. Die Reise­rücktritts­versicherung zahlt nur aus versicherten Gründen, die unerwartet eintreten. Das sind etwa eine unerwartete schwere Erkrankung, ein Unfall, eine Impfun­verträglich­keit, eine Schwangerschaft oder der Tod naher Angehöriger. Aber auch, wenn durch Feuer oder Diebstahl erhebliche Schäden an der heimischen Wohnung entstanden sind und der Betroffene deshalb nicht verreisen kann, über­nimmt die Versicherung die Kosten für die Stornierung der Reise. Weitere versicherte Gründe sind der Verlust des Arbeits­platzes oder der Antritt einer neuen Stelle nach Arbeits­losig­keit. Darüber hinaus gibt es viele Reise­rücktritts­versicherer, die für die Storno­kosten aufkommen, wenn eine mitversicherte Person unerwartet eine wichtige Schul­prüfung oder eine Abschluss­prüfung für das Studium wieder­holen muss.

Verträge für Einzel­personen und Familien

Die Versicherer bieten Reise­rücktritts­policen für Einzel­personen und Familien. Damit lassen sich entweder nur eine Reise oder – in einem Jahres­vertrag – auch mehrere Reisen absichern. In Familien­verträgen sind dann auch die Reisen einzelner Familien­mitglieder versichert. Die Versicherungs­summe sollte nach dem vollen Reise­preis bemessen sein. Bei einem Jahres­vertrag darf jede einzelne Reise soviel kosten wie die vereinbarte Versicherungs­summe. Je höher die Versicherungs­summe, desto teurer ist der Versicherungs­schutz. So kostete der Schutz beim Testsieger aus unserer aktuellen Untersuchung für eine Einzel­reise bis 65 Jahre bei einem Reise­preis von 1 000 Euro 51 Euro und bei einem Reise­preis von 3 000 Euro 112 Euro. Senioren sollten auf Alters­zuschläge und Höchst­alters­grenzen achten, damit sie am Ende eine güns­tige Reise­rücktritts­versicherung bekommen. Oft werden die Beiträge teurer, wenn der Reisende in seinen Sechzigern ist. Manche Versicherer schließen ab einem bestimmten Alter des Kunden keinen Vertrag mehr mit ihm ab.