Verkehrs­verstöße im Ausland werden oft teuer. Doch nicht jedes Bußgeld kann in Deutsch­land einge­trieben werden. Was Auto­fahre­rinnen wissen müssen.

Ups - zu schnell. Im Ausland gelten teils strengere Geschwindig­keits­begrenzungen als in Deutsch­land. © Adobe Stock / Kadmy

Wer im Urlaub eine Verkehrs­sünde begeht und nicht gleich zur Kasse gebeten wird, muss damit rechnen, den Bußgeld­bescheid später per Post nach Hause geschickt zu bekommen. Das gilt, wenn das Bußgeld eine Bagatell­grenze über­steigt und die Missetat inner­halb der Europäischen Union (EU) begangen wurde. Im manchen EU-Ländern sind Bußgelder deutlich höher als in Deutschland: Wer beispiels­weise in Italien 20 km/h zu schnell fährt und erwischt wird, zahlt mindestens 175 Euro. Wir erklären die ganze Bußgeld­prozedur im Detail und sagen, wann Verkehrs­sünde­rinnen unge­straft davon­kommen können.

EU-Bußgelder sind Europa voll­streck­bar Bußgeld­bescheide aus jedem EU-Ausland können grund­sätzlich auch in Deutsch­land voll­streckt werden. Das gilt für alle ausländischen Geld­strafen und -bußen ab einer Bagatell­grenze von 70 Euro und betrifft nicht nur Verkehrs­delikte, sondern zum Beispiel auch Geld­strafen, die europäische Gerichte in anderen Fällen verhängen. Voll­stre­cken heißt: Das Geld kann einge­trieben werden, wenn der Betroffene nicht freiwil­lig zahlt. Die ausländischen Behörden und Kommunen müssen sich dafür an das Bundes­amt für Justiz (BfJ) wenden.