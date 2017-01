Reisekasse: Flüssig auch im Ausland

Landes­währung

Wählen Sie außer­halb der Euro-Länder am Geld­automaten stets die Abrechnung in Landes­währung, auch wenn alternativ die Abrechnung in Euro angeboten wird. Die Auswahl wird oft so präsentiert, dass Sie verleitet werden, den Knopf für die teure Sofortum­rechnung in Euro zu drücken. Bestehen Sie auch an ausländischen Laden­kassen auf Bezahlung in Landes­währung. Andernfalls machen Sie wie beim Geld­abheben Miese.