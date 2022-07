Es soll die schönste Zeit des Jahres sein – doch Fieber, Schnupfen und Durch­fall können den Urlaub vermiesen. Reisende, die auf solche Notfälle vorbereitet sind und schon von zu Hause eine gut ausgestattete Reise­apotheke mitbringen, können sich am Urlaubs­ort viel Zeit und Ärger ersparen.

Die Expertinnen der Stiftung Warentest haben aus unserer umfassenden Medikamenten-Datenbank die wichtigsten rezept­freien Präparate für die Reise­apotheke heraus­gefiltert und unter ihnen jeweils besonders preisgüns­tige: Die Mittel helfen gegen typische Krankheiten und Symptome, unter denen Urlauber – Kinder wie Erwachsene – häufig leiden. Mit unseren Empfehlungen starten Sie optimal vorbereitet in die Ferien.

Wir haben unsere Medikamentenbe­wertungen in verschiedenen Varianten aufbereitet.

Check­liste für die Reise­apotheke

Ob Wander­urlaub im deutschen Mittel­gebirge oder Auszeit in den Tropen – den Inhalt Ihrer Urlaubs­apotheke sollten Sie stets auch an Ihre individuellen Pläne und Aktivitäten anpassen. Unsere Check­listen zeigen, welche Mittel etwa gegen Schmerzen, Übel­keit oder zur Wund­versorgung in jeden Koffer oder Ruck­sack gehören – und worauf Sie im Speziellen zusätzlich achten sollten (nach dem Frei­schalten verfügbar).

Tipp: Zeit und Geld können Sie sparen, wenn Sie alles für die Urlaubs­apotheke in einem Rutsch bei einer Online-Apotheke bestellen. Welche die besten sind und welche besonders günstig, zeigt unser Apotheken-Test.