Reise buchen: Auf diesen Portalen klappt es gut

Wer Fragen zu einer Reise­buchung im Internet hat, muss sich auf eine Enttäuschung gefasst machen. Denn die Antworten der Portale, so das Ergebnis unseres Tests, helfen oft kaum weiter. E-Mails werden zwar fast immer beant­wortet und die Telefonhotlines sind gut erreich­bar, die Auskünfte der Service­mit­arbeiter lassen aber sehr zu wünschen übrig. Mitunter wurde uns sogar geraten, in einem Reisebüro nach­zufragen.

Wir haben bei jedem Portal 30 Reisen über­prüft. Bei etwa jeder vierten änderte sich der anfangs gezeigte Preis. In den meisten Fällen wurden die Reisen teurer. Besonders negativ fällt Ab-in-den-Urlaub auf: Für 17 von 30 Reisen zeigte das Portal zunächst zu nied­rige Preise an. Alle getesteten Vermitt­lerportale greifen auf die Daten­bank von Traveltainment zu, einem der größten Vertriebs­systeme im Tourismus. Identische Pauschal­reisen kosten somit bei allen Portalen dasselbe.

Haken bei Reisen mit X

Etwa die Hälfte der Angebote sind klassische Pauschal­reisen, wie sie in den Katalogen der Veranstalter zu finden sind. Die andere Hälfte sind sogenannte dyna­misch produzierte Reisepakete: Ein Computer schnürt sie in dem Moment, in dem der Kunde seine Anfrage stellt, mit aktuellen Preisen. Dyna­mische Angebote sind meist an einem X im Veranstalter­namen zu erkennen. Sie haben oft einen Haken: Es können schon mal Leistungen fehlen – etwa der Transfer vom Flughafen zum Hotel. Außerdem sind die Anzah­lungen zum Teil gepfeffert. Mitunter mussten wir im Test sofort den vollen Preis bezahlen, obwohl die Reise erst in sieben Wochen starten sollte. Nach der aktuellen Recht­sprechung ist eine Anzahlung von maximal 20 Prozent erlaubt.