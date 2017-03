Rechts­schutz­versicherung führt in Beschwerde­statistik

Die Rechts­schutz­versicherung wird zum Sorgenkind. Das zeigt ein Zwischenbericht für 2016 des Versicherungs­ombuds­mannes in Berlin. Dort können sich Versicherungs­nehmer beschweren, wenn ihre Rechts­schutz­versicherung nicht zahlen will. In der zweiten Jahres­hälfte 2016 hat der Versicherungs­ombuds­mann 2 094 Beschwerden von Rechts­schutz-Kunden registriert – so viel wie zu keiner anderen Versicherungs­art. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren war die viel stärker verbreitete Lebens­versicherung stets Beschwerdekönig. Insgesamt hat der Versicherungs­ombuds­mann im Zeitraum August bis Dezember 2016 8 217 Beschwerden von Versicherungs­kunden entgegen­genommen. Allein der Frust über Rechts­schutz­versicherungen – ob berechtigt oder nicht – macht also ein Viertel aller Beschwerden aus.