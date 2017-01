Vorbehalt. Bitten Sie Ihren Versicherer, Sie vorab zu benach­richtigen, falls er Ihnen im Schadens­fall kündigen will. Sie können dann den Vertrag selbst kündigen und haben so bessere Chancen, neuen Rechts­schutz zu bekommen. Ein Kunde, dem sein Versicherer bereits den Vertrag gekündigt hat, bekommt auch von anderen Rechts­schutz­anbietern oft kein Angebot mehr.

Für Rechts­schutz­versicherer wird der VW-Skandal vor allem eins: teuer. Wenn Besitzer betroffener Autos mit Verkehrs­rechts­schutz vor Gericht ziehen wollen, müssen Versicherer zahlen – zumindest für Fälle, in denen Auto­käufer erfolg­los eine Nach­rüstung beim Händler gefordert haben. Die Kosten sind hoch. Wenn alle knapp 2,5 Millionen Besitzer eines Skandal­autos in Deutsch­land vor Gericht ziehen würden, beliefen sich Gerichts­kosten und Rechts­anwalts­honorare auf insgesamt rund 16 Milliarden Euro. Da gut ein Viertel aller erwachsenen Deutschen Verkehrs­rechts­schutz hat, könnten auf die Versicherer im Extremfall Kosten von bis zu 4,8 Milliarden Euro zukommen.

Der VW-Skandal ist nicht der erste viele Millionen Euro teure Massen-Rechts­schutz­fall. Vor allem die Finanz­branche hält die Rechts­schutz­versicherer auf Trab. Tausende von Kreditnehmern haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht, hoch­verzinste Verträge mit fehler­hafter Widerrufs­belehrung auch viele Jahre nach Vertrags­schluss noch zu widerrufen und streiten jetzt mit Banken und Sparkassen um die Folgen des Widerrufs. Zuvor hatten Banken in Millionen von Fällen rechts­widrig Kredit­bearbeitungs­gebühren kassiert und erstatteten sie ganz oft erst, als ihre Kunden vor Gericht zogen. Der nächste kost­spielige Rechts­schutz­ärger zeichnet sich bereits ab: Zahlreiche Kapital­lebens- und Renten­versicherungs­verträge bis zurück in die 90er Jahre sind wegen falscher Belehrungen noch angreif­bar.

Als weitere Folge der Massen-Rechts­schutz­klagen sinkt die Zahl der Menschen mit Rechts­schutz­versicherung, wohl wegen steigender Preise. Beispiel Verkehrs­rechts­schutz: Hatten im Jahr 2010 noch fast 25 Millionen Menschen eine solche Police, waren es im Jahr 2015 nicht mal mehr 20 Millionen, so eine von der Arbeits­gemeinschaft Verbrauchs- und Medien­analyse veröffent­lichte Umfrage. Je weniger Menschen Rechts­schutz haben, desto seltener werden Klagen wegen womöglich rechts­widrigen Verhaltens von Unternehmen. Für die sinkt das Risiko, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Möglicher Ausgleich sind Musterklagen, wie sie Verbraucherschützer seit vielen Jahren fordern. Sie ermöglichen effektiven Rechts­schutz, ohne jeden Fall einzeln vor Gericht klären zu müssen. Das Justiz­ministerium arbeitet daran, gesetzliche Regeln für solche Muster­verfahren zu entwerfen. Was dabei heraus­kommt, bleibt abzu­warten.

Weitere Folge der Rechts­schutz­krise: Auch auf Kosten ihrer Kunden versuchen manche Unternehmen, ihr Geld beisammen­zuhalten. Gleich mehrere Rechts­schutz­versicherer haben sich im VW-Skandal rechts­widrig geweigert, Klagen zu finanzieren. Kunden der Arag, der Huk-Coburg, der Örag und in einem Fall auch der WGV mussten schon vor Gericht ziehen, um über­haupt Rechts­schutz zu bekommen (siehe Tabelle unten). Dabei ist die Hemm­schwelle für solche Deckungs­klagen gegen Versicherer hoch. Versicherte müssen in solchen Fällen zumindest die Gerichts­kosten schon vor Klageerhebung selbst aufbringen. Entscheidet das Gericht am Ende gegen sie, bleiben sie auf den Kosten sitzen und müssen noch dazu den eigenen Anwalt und den der Versicherung bezahlen.

Güns­tige Alternative: Ombuds­mann

Güns­tiger und ohne Kostenrisiko ist bei Leistungs­verweigerung der Weg zum Ombuds­mann ( versicherungsombudsmann.de). Der prüft ebenfalls, ob die Versicherung Deckung zu bieten hat und entscheidet verbindlich. Immerhin: Die Huk-Coburg und die Örag haben Finanztest gegen­über erklärt, dass sie VW-Skandal-Streitig­keiten jetzt decken. Nach ersten Urteilen hätten die Unternehmen zunächst keine Aussicht auf Erfolg gesehen, heißt es in Schreiben an uns. Die Örag ergänzt: In fünf Fällen haben Gerichte die Rechts­auffassung des Versicherers bestätigt. Zwei solcher Urteile legte der Versicherer uns vor. Beide sind nicht rechts­kräftig. Die Arag hat nach eigener Darstellung in rund 700 VW-Skandal-Fällen Deckungs­zusagen für Klagen gegen Auto­händler erteilt. Jeder Fall werde individuell geprüft. Keine Deckung biete der Versicherer, wenn Käufer dem Händler vor dem Rück­tritt keine Frist für die Nach­erfüllung einge­räumt haben.