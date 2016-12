Patienten­verfügung: Selbst­bestimmt zum Lebens­ende

In einer Patienten­verfügung legen Menschen fest, wie sie in einer bestimmten Krank­heits­situation am Lebens­ende behandelt oder pflegerisch begleitet werden wollen. Denn jede medizi­nische Behand­lung muss mit dem Patienten abge­stimmt sein. Er muss einwilligen. Kann jemand nicht mehr selbst entscheiden, kommt es auf die in der Patienten­verfügung genannten Wünsche an. Liegt keine Patienten­verfügung vor, ermittelt ein Bevoll­mächtigter oder Betreuer mit den Ärzten den mutmaß­lichen Willen und trifft dann eine Entscheidung. Um die Entscheidung über lebens­verlängernde oder -verkürzende Behand­lungen nicht anderen zu über­lassen, ist es sinn­voll, bei guter Gesundheit und klarem Verstand aufzuschreiben, was am Lebens­ende gelten soll. Das zeigen auch die Fall­beispiele in unserem Special.