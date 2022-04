Recht bekommen Günstig streiten – mit Legal Techs

Einen Streit zum Anwalt und gegebenenfalls sogar vor Gericht zu bringen, kostet Geld. Der Kläger muss die Gerichts­gebühren für den Prozess vorschießen. Und was noch viel schwerer wiegt: Es besteht das Risiko zu verlieren. Dann trägt die unterliegende Partei alle Kosten des Rechts­streits, auch die des Gegners. Da einem Prozess in der Regel noch außerge­richt­liche Verhand­lungen voran­gehen, kommen im schlimmsten Fall die dafür anfallenden Kosten oben­drauf.

Höhe des Streit­wertes ist entscheidend

Bei einer Forderung in Höhe von 100 Euro betragen die eigenen Anwalts­kosten und die Gerichts­kosten in erster Instanz rund 263 Euro. War der Anwalt noch außerge­richt­lich tätig, kommen rund 48 Euro dazu. Wer sein Recht mit Anwalt und Gericht durch­setzen will, muss zahlen, wenn er sich nicht voll­ständig durch­setzt. Wie viel, hängt vom Streit­wert ab. Eine Besonderheit gibt es bei Arbeits­gerichten: Dort trägt in erster Instanz stets jeder seine eigenen Anwalts­kosten selbst.