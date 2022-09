Was bei der Rück­stufung zu beachten ist

Nach einem selbst verschuldeten Unfall steigt in der Regel die Prämie zur Kfz-Versicherung. Der Grund: Die meisten Versicherer stufen den Versicherten in der Kfz-Haft­pflicht und der Voll­kasko­versicherung nach einem regulierten Schaden in der Schadenfrei­heits­klasse (SF-Klasse) zurück. Sinkt die SF-Klasse, steigt der Jahres­beitrag für die Auto­versicherung. Die Prämie ist dann meist für etliche Jahre höher als ohne Unfall. Gerade bei kleineren Schäden kann es sich lohnen, den Schaden selbst zu zahlen und die SF-Klasse zu halten. Denn die Höhe des Schadens spielt bei der Rück­stufung keine Rolle. Egal, ob der Schaden 20 000 oder 1 000 Euro beträgt – der Versicherer stuft Sie in dieselbe Schadenfrei­heits­klasse zurück.