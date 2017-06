Gute Zeiten für Auto­käufer: Händler und Hersteller geben derzeit fetten Rabatt. Die Abschläge vom Listen­preis betragen bis zu 20 Prozent. Manchmal sogar noch mehr. Direkt als Rabatt oder als Sach­leistung – als Sonder­ausstattung ohne Aufpreis etwa. Das gilt nicht nur für Barzahler. Auch, wer in Raten zahlt, bekommt das Auto meist billiger. Auto­banken und Haus­banken bieten güns­tige Finanzierungen. Die Zinsen sind nied­rig. In unserem Infodokument finden Sie, monatlich aktualisiert die besten Kreditangebote zur Autofinanzierung .

Vergleich über Gegen­warts­wert

Das Programm berechnet den so genannten Gegen­warts­wert für alle Varianten: Barkauf, Leasing und Kredit. Der Gegen­warts­wert zeigt, was Ihre Ausgabe heute wert ist. Bereinigt um Zins­effekte: Der Gegen­warts­wert berück­sichtigt, dass eine Monats­rate, die Sie erst in einigen Jahren zahlen, einen geringeren Wert hat, als derselbe Geld­betrag, wenn Sie ihn heute schon aufwenden. Geld, dass Sie erst später zahlen, erwirt­schaftet bis dahin noch Zinsen für Sie. Der Vergleich des Gegen­warts­werts führt Sie zur güns­tigsten Finanzierung.